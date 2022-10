Abelardo: "He visto el proyecto de 'El Molinón 2030' y es impresionante"

Bajas en la convocatoria.

"Gragera tine una pequeña fascitis, lo venía arrasrando. Después de Tenerife se encontró mal. Pedro notó una molestia en el aductor en el entreno del lunes y no se ha podido recuperar".

Muchas bajas en el centro del campo. ¿Cómo ves a Nacho Martín?

"Está Rivera, está Gio y Nacho Martín. Dos de esos tres van a jugar y lo harán muy bien".

¿Cómo está Rivera?

"La semana pasada entrenó pero f´sicamente no estaba bien. Esta semana no ha tenido molestias y mañana está disponible".

¿Te preocupa el aspecto físico?

"No. En ese aspecto no hay problemas. Solo pienso en el partido de mañana. Sí es cierto que nos vienen varios partidos en pocos días pero seguro que estaremos bien para el Villarreal B".

¿Ya has visto mejora esta semana después de tu enfado en Tenerife o esperas verlo en la competición?

"En la competición lo veo y el otro día no lo vi. El equipo entrena muy bien, estoy muy contento en ese aspecto. No me gustó el equipo y no me gustó cómo nos echamos atrás. Me marché enfadado con algunos jugadores y lo expresé porque es mi forma de ser, también se lo dije a ellos. Mi visión es mejorar y que no se vuelva a repetir. Luego podemos perder, pero tenemos que ser más agresivos".

¿Está Cote para tener minutos? ¿Está para debutar Nacho Martín?

"Cote esá muy bien. Ha hecho dos entrenamientos buenos, aunque para jugar 90 miuntos no le daría. Nacho Martín ha entrenado varias veces con nosotros, no viene para rellenar. Si tiene que competir lo va a hacer muy bien".

Nacho Méndez.

"Ha sido una pena porque había hablado con él pero me demostró que podía cambiar mi idea. En Tenerife estaba siendo, posiblemente, el mejor del partido. Me preocupa que se recupere bien, es una lesión grave, y seguro que volverá a ser el de antes".

Rival: Villarreal B.

"Es un filial muy bueno. Un euipo que tiene verticalidad, que tiene mucha calidad y juego por dentro. Son intensos, que es difícil encontrrse filiales así. Marcan muchos goles pero también encajan. Son muy peligrosos porque tienen buenos jugadores y varios de ellos van a terminar jugando en Primera División. Tenemos que defender y atacar muy bien. Creo que será un partido abierto donde se transitará en los dos campos".

¿Le interesa al Sporting un partido de ida y vuelta?

"Nos puede interesar en según qué momentos. Se asemejan al primer equipo del Villarreal porque a veces tienen pausa y otras no. Muchas veces, cuando se producen este tipo ed partidos, hay que estar atentos a las vigilancias. Que nuestros defensas y centrocampistas estén atentos para que no se den la vuelta y nos peguen un pase a la espalda".

¿Cuánto te gustaría ver un Mundial en Gijón?

"David y Gerardo me enseñaron el proyecto y es una pasada. Ojalá se pueda cumplir ese deseo. En 2030 voy a estar un pelín acabado ya. Viendo lo 'tieso' que estoy en la espalda y en la rodilla, igual estoy acabado (risas). El proyecto ilusiona. Cuando se presente, veréis que es muy bonito, está muy bien. Sería un giro importante a la ciudad. Es impresionante".