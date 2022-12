Abelardo: "Este equipo no tiene nada que ver con la dinámica de la temporada pasada"

Abelardo compareció en sala de prensa antes del partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga SmartBank ante el Club Deportivo Lugo en el Anxo Carro.

Lesión de Pedro Díaz y convocatoria para Lugo.

"Si fuese solo lo de Pedro... (risas). Tenemos el parte de guerra de la guerra del Vietnam. Zarfino, está destrozado, tiene problemas en el tendón, Gragera está tocado y Nacho Martín tiene pubis. Estamos gafados en esa posición. Lo de Pedro es que, al tener el pubis, se carga en esa zona. Zarfino está mejor pero entre algodones, a ver cómo responde. Pedro no llega".

¿Habéis barajado bajar la carga de trabajo para no forzar a los jugadores?

"Hemos bajado la carga de trabajo porque jugamos jueves y domingo, pero no por las lesiones. Estas cosas suelen pasar por descompensación. No tiene nada que ver con la carga de trabajo. Pedro arrastraba el pubis y Gio en el tendón rotuliano. Sin querer vas protegiendo la zona y se te carga otra. Son infortunios, no estamos teniendo nada de suerte. Lo de Campuzano lo mismo, venía arrastrando molestias pero había entrenado bien y a los pocos minutos del partido ante Las Palmas se rompe. Hay que tirar para adelante, competir como estamos haciendo".

¿Qué mensaje le envías a la afición que tiene miedo a que se vuelva a pelear por la mitad baja de la tabla como el año pasado?

"Si seguimos haciendo las cosas como lo estamos haciendo, creo que podemos salir. Las Palmas fue mejor que nosotros. Nos respetó y nos jugó en el segundo tiempo replegados. Hemos tenido argumentos para ganar y no lo hemos hecho en varios partidos. El equipo no tiene nada que ver con la dinámica del año pasado. Estoy seguro de que este equipo va a cambiar la dinámica y que podemos ir hacia arriba".

Importancia de la clasificación cerca de terminar la primera vuelta.

"La importancia de la clasificación es la jornada 42. Prefiero estar arriba, de eso no cabe duda, pero no soy de las personas que mira a la clasificación de forma inmediata para sacar puntos ante Lugo, Oviedo o Cartagena. Pierdes dos partidos y te metes abajo, pero los ganas y te metes arriba. Cuando hay que analizar las cosas tiene que ser en la última jornada".

¿Crees que Guille Rosas no ha vuelto a ser el mismo desde el partido ante el Eibar?

"No estoy de acuerdo en que Guille no ha hecho buenos partidos. Le vino muy bien esa competencia con Pol Valentín para ver que tenía que ponerse las pilas. No hizo mal partido ante Las Palmas, aunque tuvo a Pejiño y Moleiro por esa banda, no fue fácil".

¿Está Otero sin gasolina? ¿Crees que Aitor pierde prestaciones en la izquierda?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Aitor posiblemente rinda mejor en la derecha y sí, pero buscamos esa calidad y esa verticalidad que tiene de ir hacia dentro para terminar con disparo, como hizo contra el Villarreal. Otero está sin gasolina, sí. A Jony y a Aitor no les hemos tenido apenas y por eso ha jugado mucho. Solo teníamos a Queipo y a Jordan, que lo veo más mediapunta. A Juan Otero me puedo plantear darle descanso porque soy el primero que le ve cansado".

Regreso de Djuka.

"Ha entrenado bien. Sigue teniendo esas molestias por la rotura en el oblicuo, pero se siente bien de su lesión y será posiblemente de partida ante la baja de Campuzano".

Cómo ve a Bruno González y a Jony a nivel físico.

"Bruno veremos si puede entrar o no. Está justo para entrar como titular, pero si no queda otro remedio tendrá que jugar. Tiene experiencia y, aunque no estés al 100%, te vas protegiendo en el partido de los esfuerzos. Yo rendí mejor con 29 o 30 años que cuando era más joven. Jony tiene que ir poco a poco. Si tenemos más lesionados, quizá el domingo juegue de titular, pero no creo que esté para jugar más minutos".

¿Qué importancia le dais al partido ante el Lugo?

"No le damos importancia a la clasificación, y eso no significa que sea un hipócrita y no mire la clasificación. Lo marcamos icomo un partido importante. Al Lugo lo hemos visto un equipo organizado. Chris Ramos es un gran rematador, de los mejores de Segunda. A ver si cambiamos la dinámica. Prefiero jugar horrible y ganar. He visto partidos de equipos que han jugado horrible y han ganado. No me importaría eso. Somos de los mejores equipos atacando, no así defendiendo.A ver si mañana tirams una vez a puerta y ganamos el partido, quizá nos vengamos todos felices para casa".

Cambio de entrenador en el Lugo.

"Los analizas a nivel táctico. En el plano individual nos hemos basado en toda la temporada. Ahora hemos visto y hemos analizado el partido en relación a los últimos contra Levante y Racing".

Cómo ve la evolución de Gaspar en el Burgos.

"No me sorprende porque es un extraordinario futbolista. Es un chaval diez. Lo vi en Ponferrada y estuvo extraordinario. Que saliera de aquí fue una decisión mía y suya. Se sentía muy presionado y creo que no estaría dando el mismo rendimiento en el Burgos que en el Sporting. Me alegro mucho por él porque se lo merece. Ojalá siga metiendo goles y jugando tan bien como lo está haciendo".

La porra de la Selección.

"La porra se fue al carajo. Un miembro del cuerpo técnico acertó que nos íbamos en octavos, cosa que me puso de muy mala leche... pero ha acertado. No estoy para hablar de Marruecos, pero se fue para casa el que más propuso. A un partido tienes que tener varios factores a tu favor. Espero que Luis siga, ojalá. No sé lo que va a pasar".