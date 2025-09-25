La última aventura gastronómica de una residencia de mayores de Corvera: un mero gigantesco para el menú de este domingo

De la mar el mero. Como el que van a preparar en una residencia de mayores de Trasona, en Corvera, para la comida del domingo. Un mero concretamente de 43 kilos de peso. Una pieza grande, de esas que llaman la atención y que incluso congregó a los residentes en torno a la cocina cuando llegó transportado desde la Rula de Avilés. Ahí asistieron al despiece de la pieza como si fuera una actividad más de las que realizan en el día a día. Y el domingo será el plato más importante del menú. Cocinado con patatas panadera y con salsa de langostino rojo. Un manjar.

RV El equipo de cocina de la residencia junto con el mero de 43 kilos que van a cocinar a los residentes

lA COCINA, UNA ACTIVIDAD MÁS

El equipo de cocina de la residencia Verdeja que forman Isabel, Benita y Moisés, acostumbran a cocinar platos diferentes y llamativos para romper la rutina culinaria y también a realizar actividades con los propios residentes, como explica Isabel Álvarez, del equipo de cocina: “Tenemos jornadas del bonito, hacemos pizzas, jornadas dulces... Y buscamos que ellos también se involucren. Ellos no pueden entrar a la cocina a cocinar, pero a veces salimos con las bandejas y hacemos rosquillas, galletas... Se ven satisfechos”.

RV Una imagen del mero de 43 kilos

"se ven satisfechos"

Y es que la cocina era una actividad que muchos, o todos, realizaban en su día a día, y ahora ya no hacen, porque se la sirven. Y claro, alguno la echa de menos: “Se sienten útiles y se ven satisfechos. Por circunstancias están aquí y ya no cocinan, pero así las recuerdan... Si por ellos fueran se metían en la cocina a ayudarnos...”. Una de las próximas actividades será la visita de Pelayo el barquillero, ya con la llegada del otoño, para hacer una jornada de castañas. Pero de momento, lo que toca, es degustar el mero este domingo, en un menú muy especial.