Los padres de alumnos del Palacio Valdés cabreados por el arranque de obras de la Escuelina: "Queremos que no se traslade a los niños durante el curso"

Este lunes es un día clave para la comunidad educativa del Colegio Palacio Valdés, en Avilés. Arrancan las obras de acondicionamiento en el edificio principal del centro para acoger, de manera provisional, a los alumnos más pequeños, de cuatro años. Son los que habitualmente están en el edificio anexo al que se accede por una entrada independiente. Ese edificio anexo será el que albergue la nueva Escuelina que entra dentro del nuevo programa del Principado en cuanto esté lista. Y para eso hacen falta obras de acondicionamiento, de ahí el realojo de los más pequeños en el edificio principal. Esas obras para reacondicionar el edificio principal son las que empiezan este lunes y durarán un mes. Las otras, las de la propia Escuelina, comenzarán a finales de diciembre en cuanto concluyan las primeras. Todo el proceso debería estar concluido a finales de abril. Un proceso que se iba a acometer en verano y que finalmente se va a acometer durante el curso escolar para desesperación de los padres de los niños, que se han movilizado este lunes y que están empezando a recoger firmas para pedir a la Consejería que paralice el traslado provisional. Educación mantiene que las nuevas aulas provisionales "cumplirán perfectamente las dimensiones".

Los padres se han empezado a movilizar en los últimos días y este lunes lo han plasmado durante la entrada al centro. Medio centenar se han concentrado para pedir a la Consejería que paralice las obras. Óscar García, portavoz de los padres de los niños más pequeños, que se verían afectados por el traslado, explica en COPE Avilés los motivos por los que toman esta postura: "Queremos que no se traslade a los niños durante el curso, no es ni medianamente lógico. No estamos en contra de la Escuelina, eso está claro que es beneficioso. Lo que no es normal es que para hacer esas obras perjudiques a los niños que ya están adaptados a las aulas. Y vas a reducir el tamaño de las aulas y a utilizar zonas comunes que tienen otro uso en el centro".

Y es que más allá del traslado de los niños durante el curso, preocupa también entre los padres que las obras provisionales acaben perdiendo ese carácter: "La consecuencia es que vas perdiendo recursos del colegio. La provisionalidad todos sabemos que se extiende en el tiempo. Lo que las administraciones dicen que es provisional, igual dura diez años". Para acoger a los niños más pequeños el Salón de Actos quedará reducido a la mitad para acoger en él el Aula de Psicomotricidad. Porque en esa ubicación es donde se van a habilitar dos aulas para los alumnos de cuatro años. Otra estará cogiendo en parte la Sala de Profesores. La Consejería mantiene que las nuevas aulas provisionales cumplirán perfectamente las dimensiones que establece la normativa y que las tres ocuparán una superficie de 120 metros cuadrados. También habrá unos aseos. Las obras serán en horario vespertino para no interferir en el desarrollo de la jornada escolar.