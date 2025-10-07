Detenido por presunta agresión sexual a una menor en Málaga a la que intentó agredir con unas tijeras

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 39 años por una presunta agresión sexual a una menor en Málaga capital a la que intentó agredir con unas tijeras, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron en el paseo marítimo Matías Prats el pasado 4 de octubre. Así, según ha adelantado el diario 'Sur', el hombre, que habría intentado agredir a la víctima con unas tijeras en la cara, y también a un testigo que defendió a la joven, trató de huir a nado y, finalmente, fue arrestado.

TOCAMIENTOS SIN SU CONSENTIMIENTO

La menor habría ido a dar un paseo con una amiga por la zona y estaban en un banco cuando el hombre se acercó. Presuntamente, las abordó y, cuando ellas se levantaron para irse, él sacó unas tijeras y le dijo a ella que no iba a marcharse a ningún lado porque antes debía mantener relaciones con él.

Según el diario, la menor lo rechazó y trató de apartarse, pero el individuo presuntamente empezó a hacerle tocamientos sin su consentimiento. La joven se alejó y el hombre, al parecer, habría intentado agredirla con unas tijeras. Varios testigos presenciaron los hechos y un hombre se acercó, por lo que el sospechoso, al parecer, también habría intentado agredirle.

INTENTÓ HUIR NADANDO MAR ADENTRO

La sala del 092 recibió llamadas alertando del suceso, por lo que envió a unidades cercanas. Al llegar, el hombre estaba corriendo por dirección al agua y, aunque los agentes le dieron el alto, comenzó a nadar mar adentro.

Tras coordinarse un dispositivo para impedir que pudiera alcanzar el dique de Levante y escapara, uno de los agentes trató de conversar con él y, en un descuido, se metió en el agua y lo arrestó, manteniendo el hombre una actitud agresiva. El hombre, de origen marroquí, quedó detenido por un delito de agresión sexual.