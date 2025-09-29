Los mayores de Avilés unen su voz: nace la primera asociación para hacer frente a sus problemas

Luchar contra la tecnología y la soledad no deseada. Son las dos principales batallas que tienen las personas mayores en Avilés. Y en otros muchos sitios. Pero en Avilés acaba de nacer la primera asociación de mayores de la comarca para dar voz a los problemas que se encuentran en su día a día. En una región tan envejecida como Asturias y en una ciudad tan envejecida como Avilés, las personas mayores quieren tener su propia voz. En unas fechas en las que la ciudad acoge estos días múltiples actividades que pueblan la tercera edición de la 'Semana de las Personas Mayores'.

Para agrupar todas esas protestas y para poder actuar con más fuerza, acaba de nacer la asociación 'Amiganza', que tiene sede en el Centro Social de Las Meanas. Cuenta de salida con más de cien socios, ya tiene estatutos y están pendientes de la primera asamblea para empezar en 2026 a organizar las primeras actividades. Apenas llevan unos días constituidos como asociación y ya cuentan con 125 socios. Cani Guardado, impulsora de la iniciativa, no duda de la respuesta: "Los mayores respondemos siempre. A partir de enero empezaremos con algunos cursos, como por ejemplo, para manejar el móvil. Cosas sencillas".

Pareja de personas mayores

principales problemas

Y es que eso precisamente, el manejo de las nuevas tecnologías, es uno de los principales problemas que los mayores encuentran en su día a día: "El tema digital nos importa y nos asusta un poco. Todo lo que hay que hacer para trámites. Queremos pedir ayuda para esas personas que no se arreglan solas para hacer una gestión. Que tengan quien les escuche y les ayude. Trámites con la administración, sanidad...". Sin olvidar la preocupación constante que suponen también las situaciones de soledad no deseada: "El acompañamiento, por supuesto. Necesitamos que nos lleven o nos traigan a los sitios. Ayudar al que no se arregla que lo pueda hacer". Y hace un llamamiento: "No abarcamos todo Avilés desde la asociación, pero animamos a los socios a que nos traigan sus quejas. A que nos las hagan llegar para tramitarlas frente a la administración".

SEMANA DE LAS PERSONAS MAYORES

Este lunes comienzan las actividades de la 'Semana de las Personas Mayores' con la inauguración de una exposición conformada por trabajos manuales realizados por los usuarios del Centro Social de Mayores de Las Meanas . Este martes habrá un acto de reconocimiento a las personas mayores de Avilés, consistente en la plantación de un texu y la colocación junto al mismo de una placa conmemorativa. Visitas guiadas, un foro internacional, actividades físicas y mesas redondas completarán una semana dedicada a los mayores.