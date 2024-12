Educación confirma el traslado del Virgen de las Mareas a Jardín de Cantos entre las dudas de ambas comunidades educativas

Son días de mucha incertidumbre en las comunidades educativas del Colegio Virgen de las Mareas y de la Escuela de Educación Infantil Jardín de Cantos. Dos centros que se encuentran cerca, pero que son independientes porque atienden a diferentes etapas. Hasta este mes de enero. Será con el arranque de 2025 cuando la actividad del Virgen de las Mareas se traslade a la Escuela Infantil, en la que los 55 niños de cero a tres años que ya vienen estando matriculados compartirán inmueble con los 28 que llegarán desde el colegio cercano. Un traslado que la Consejería ha comunicado con un mes de antelación y sin apenas explicaciones, denuncian los entornos de ambos centros educativos. La decisión no ha caído bien en ninguna de las dos comunidades educativas. En el Colegio Virgen de las Mareas ven como se quedan sin centro y en la Escuelina ven como a un espacio para niños de cero a tres de repente les llega una treintena de alumnos de hasta 12 años.

La incertidumbre se ha apoderado de cerca de un centenar de familias entre ambos centros, porque han conocido la decisión a menos de un mes de que ese traslado tenga que estar ejecutado y con todas las vacaciones navideñas por el medio. El inmueble del colegio viene siendo compartido entre el colegio y el CIFP del Deporte de Avilés desde hace unos cinco años y ahora quedará en uso exclusivo para el CIFP del Deporte. Según el Principado la reordenación "favorece la expansión del CIFP del Deporte, un centro integrado de FP en expansión, con unas enseñanzas especialidades que cada curso tienen una mayor demanda".

SITUACIÓN DEL COLEGIO VIRGEN DE LAS MAREAS

En el Colegio Virgen de las Mareas son 28 alumnos matriculados, que ahora serán trasladados a la Escuelina de Jardín de Cantos. En el AMPA del CP Virgen de las Mareas el traslado ha caído como un golpe, como explica la presidenta Ana Belén Jiménez: "De la noche a la mañana nos dicen que los niños marchan. No queremos este cambio, los niños quieren su colegio, no estar en una guardería compartiendo un espacio que no nos pertenece". Legalmente el Principado matiza que una cesión demanial permite a Educación compartir espacio con Derechos Sociales. Una explicación que no entienden en el AMPA: "Nos queremos quedar en el Colegio. Los niños lloran porque no quieren marchar de su colegio en medio del curso".

La Escuela Infantil de Jardín de Cantos, que pasará a estar también ocupada por los alumnos del Virgen de las Mareas

SITUACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL JARDÍN DE CANTOS

El problema es compartido y la decisión tampoco ha caído bien en la comunidad educativa de la Escuela de Jardín de Cantos. Irene Sanz, que es una madre de uno de los 55 niños que están matriculados en esa Escuelina, no comprende la decisión: "Son niños muy pequeños. Necesitan un período de adaptación, y una seguridad emocional. Necesitan tener zonas de conocimiento y de estar cómodos. ¿Con qué aulas se van a quedar? ¿Qué va a pasar con niños de un año juntos con otros de 12?". La Escuelina tampoco cuenta con aula de informática o sala de profesores, indispensables en los colegios. Educación argumenta que "la distribución del edificio de Jardín de Cantos ha tenido en cuenta las necesidades de los dos centros, tanto del jardín de infancia como del colegio público, y cumple con holgura los requisitos de espacio fijados por el decreto de 0 a 3 años y el real decreto de segundo ciclo de Infantil y Primaria.". Los padres de la Escuelina también protestan por este cambio repentino de condiciones: "Cuando hicimos la matrícula teníamos unos espacios y unas condiciones que ahora ya no se cumplen. ¿Qué somos Virgen de las Mareas? ¿Somos dos centros separados compartiendo espacio?".

movilizaciones

En una comunidad educativa y en otra hay muchas dudas y sensación de que en un mes no se van a resolver. Y que lo que sí que tendrán en un mes es un traslado de centros. Los padres de los alumnos de la Escuela de Jardín de Cantos ya han anunciado que van a movilizarse este viernes y los del Colegio Virgen de las Mareas no descartan también iniciar movilizaciones. El Principado aclara que "esta reorganización de los espacios de los dos edificios se ha realizado con el beneplácito de las tres administraciones implicadas".