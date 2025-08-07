Una conductora ebria se estrella en Avilés y los agentes se sorprenden al ver quién estaba dentro del coche

Hay ocasiones en las que la realidad supera la ficción, y lo sucedido esta madrugada en Avilés es una de ellas. Concretamente, en la calle Fuero, donde los agentes de la Policía Local se han encontrado con una escena tan surrealista como esperpéntica. Una escena de irresponsabilidad absoluta.

Pasadas las 04.00 horas, un coche circulaba por la calle Fuero de Avilés cuando, de pronto, se ha estrellado. Lo ha hecho contra cuatro vehículos que estaban estacionados en la misma calle. En ese momento, agentes de la Policía Local han acudido al lugar del siniestro para comprobar lo que había sucedido. Lo que se han encontrado no entra dentro de lo normal.

Al volante del coche estrellado, una mujer de 48 años, vecina de Avilés. Conducía bajo los efectos del alcohol, tal y como han demostrado las pruebas de alcoholemia a las que se ha sometido. En ambos ha rebasado con creces la tasa permitida: 0,57 y 0,51 miligramos por litro de aire respirado.

Conducir bajo los efectos del alcohol ya es grave. Pero, en este caso, no es lo más dramático. Y es que, al asomarse al interior del coche, los agentes municipales se han encontrado con que en él se encontraba la hija de la conductora junto a dos amigos. Estos últimos han sido entregados a sus progenitores. En cuanto a la mujer, ha sido detenida como autora de un delito contra la seguridad vial.