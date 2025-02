De Bolivia a Avilés: dos mujeres de los Andes participan en un estudio deportivo

Cuando Rosa Fernández fue a una expedición a los Andes, en 2015, conoció a las cholitas. Son mujeres indígenas de Bolivia, que viven a 4.000 metros de altitud y que están acostumbradas a las alturas y a las expediciones a la montaña. Tan acostumbradas están, que no se cambian ni los ropajes que las caracterizan para realizar esos recorridos en los que cargan con el doble de peso que los alpinistas que van hasta los Andes. Como si fueran los 'sherpas' del Himalaya, el paso de los años en esas condiciones ha curtido unos cuerpos y unos organismos que ahora se examinan desde Avilés. Porque dos de esas cholitas, Flora Churra y Cecilia Llusco, están estos días en Asturias y han pasado por la Unidad de Medicina Deportiva de El Quirinal para someterse a un estudio que arroje datos sobre esa gran capacidad física.

Un estudio que nace de la alpinista Rosa Fernández y también de la catedrática de Actividad Física y Salud, Susana Aznar. La unidad avilesina pone las instalaciones y la tecnología. Y es que Rosa Fernández quedó tan sorprendida en su visita en 2015, que se comprometió a volver. Y lo hizo en 2022 con otras 11 mujeres asturianas. Y quedaron asombradas del despliegue de las cholitas, como dice la propia Fernández: "Llevan mucho más peso que nosotras. Si nosotras llevamos diez kilos, ellas 20. Y luego tienen esa aclimatación que a nosotras nos falta, nosotras vamos desde el nivel del mar y ellas desde la altura. No te vas a encontrar con atletas. No tienen parámetros de deportistas de élite. Son pequeñas, rellenitas... Parece que no van a subir grandes montañas. Pero tienen una fortaleza increíble. Ahí hay unos genes que no podemos superar".

Las mujeres de Bolivia durante las pruebas a las que se sometieron en Avilés

Fin del estudio

Y para estudiar esas diferencias nace este estudio, que dirige Susana Aznar: "Queremos comparar un grupo de mujeres asturianas y bolivianas. Ellas van con una indumentaria muy parecida, con las faldas, con su hatillo, y van con muchísimo más peso. Y también llevan los crampones y los piolets. Es curioso ver la respuesta a ese esfuerzo". Y para eso han hecho diferentes pruebas de las que ahora observarán resultados: "Queremos ver cómo responden al mismo esfuerzo ellas y nosotras. Medimos la respuesta cardiovascular al esfuerzo con la frecuencia cardiaca y luego vemos en laboratorio que representa esa frecuencia cardiaca para cada persona. Igual 120 latidos para una persona es actividad ligera y para otra moderada. En alguna toma en Bolivia ya vimos que se adaptaban muy bien a la altitud y al esfuerzo".

Mientras llegan los resultados, las cholitas están estos días por Asturias. Participarán el viernes en la Semana Internacional de la Montaña de Mieres y también incluso harán alguna excursión a los Picos de Europa, para conocer la montaña asturiana.