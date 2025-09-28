Avilés y el puente San Sebastián: uno de los primeros símbolos del avance hacia la modernidad

La llegada del milenio a Avilés supuso un cambio en la ciudad. Y como todos los cambios de esta envergadura, solamente el tiempo permite observar con perspectiva. A medida que van pasando los años se va haciendo más evidente que la ciudad se va quitando cada vez con más fuerza la etiqueta que le acompañó durante el siglo pasado de ciudad gris y alicaída. Sin perder, ni olvidar, su pasado y su presente industrial, Avilés ya camina en la modernidad. Uno de los cambios que ahora se puede apreciar mirando hacia el pasado y que resume bien ese paradigma es el puente de San Sebastián, un elemento icónico en la ciudad. Hace años, esa estructura roja que unía los dos márgenes de la ría y favorecía el impulso industrial. En la actualidad, esa estructura arco iris que une los dos márgenes de la ría y favorece la conexión con el Niemeyer y las actividades deportivas por el paseo. Excepto estos dos meses, que está cortado el paso por la obra de restauración que está acometiendo el Ayuntamiento y que dará un lavado de cara “necesario” al puente, sobre todo por los charcos que suelen formarse en el firme. El paso del tiempo ha dado la razón a Ramón Rodríguez, el artista avilesino que diseñó el nuevo puente de San Sebastián que vio la luz en 2006. Rodríguez recuerda en COPE Avilés cómo fue aquel encargo: “Pedían que Avilés dejase de ser la ciudad gris y oxidada que todos parecía que teníamos calada en el cerebro”.

EFE Dos personas cruzan el puente con los paraguas abiertos bajo la lluvia

El puente de San Sebastián ha sido un elemento clave en la ciudad. Permite comunicar ambos márgenes de la ría. Antes del desarrollo de las infraestructuras que fueron llegando, suponía también incluso la salida más rápida hacia la zona de Gozón. El siglo pasado, ya con su estructura roja, suponía unir la ciudad con una zona que empezaba a emanar industria. Una vez ya casi en ruinas, había que hacer algo con él. En 2006 llegó el encargo del Ayuntamiento a Ramón Rodríguez: “Fue un gran acierto el tratar de conservar la imagen, pero modernizarla. La estructura es la misma que conocíamos los avilesinos desde hace tantos años. Vi la posibilidad de hacer una escultura cromática y cinética y al darme libertad total se me ocurrió que podía ser el arco iris, conociendo que al otro lado del puente iba a ir el Centro Niemeyer. Sabemos la leyenda que dice que allí donde el arco iris toca la tierra, hay un bote de botellas de oro. Y se me ocurrió que el Niemeyer en aquel momento era simbólicamente eso. Luego ya hubo lo que hubo y las monedas de oro quizá resultaron ser de cobre” finaliza la reflexión con ironía.

apuesta innovadora

La apuesta fue sin duda innovadora. Y según Ramón Rodríguez iba en consonancia con la idea de Niemeyer, no iba vinculada a la bandera del orgullo LGTB, como explica el autor: “El puente tiene los siete colores del arco iris. La bandera del orgullo LGTB no tiene siete colores, tiene seis. No tengo ningún inconveniente, pero la idea primaria no era esa. El arco iris significa que todos los colores del mundo están en el puente. Y eso iba en sintonía con la idea de Óscar Niemeyer de abrir la plaza a todo el mundo, al universo”.

Una imagen del puente San Sebastián con el Centro Niemeyer al fondo

"necesitaba una manina"

El paseo de la ría se ha convertido en uno de los espacios más transitados por paseantes y deportistas en Avilés y cientos de personas cruzan a diario el puente. Y comprueban que el estado del mismo, sobre todo en el firme, hace años que ya está un tanto deteriorado. A la mínima lluvia los charcos impiden cruzarlo sin meter el pie en alguno. Por eso el Ayuntamiento ha decidido acometer una reforma que valora el propio autor: “Estoy muy contento de que al contrario de lo que pasa otras veces, alguien haya pensado en que eso necesitaba, como decimos en Asturias, una 'manina'. Los servicios técnicos municipales me llamaron para pedirme el proyecto con la carta de colores correspondiente. El suelo no estaba muy nivelado y había problemas de encharcamiento. Todo lo demás se conservará como se concibió. La idea del arco iris es la misma, los colores son los mismos... Lo necesitaba. Son casi 20 años y había perdido vibración. Había alguna zona con óxido. Y eso que la estructura es de acero inoxidable. Pero el ambiente es un tanto hostil. La ría, los ácidos... Y eso que ahora Arcelor no es lo que era Ensidesa”. La obra estará concluida a final de año. Hasta entonces, quedará cortado el paso. Excepto los fines de semana. En esos períodos sí que se podrá cruzar, ha aclarado en COPE Avilés el concejal Pelayo García.