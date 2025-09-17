Un grupo de niñas de Oviedo va al concierto de Sebastián Yatra y se lleva la sorpresa de su vida: "Es un sueño"

El concierto de Sebastián Yatra en el marco de las fiestas de San Mateo en Oviedo apuntaba a ser uno de los grandes platos fuertes cuando se conoció el programa y la realidad es que no defraudó. El cantante colombiano derrochó energía ante unas 6.000 personas en La Ería e hizo constantes alusiones a Oviedo y a Asturias: “Oviedo tiene una energía bacana” dijo Yatra con la camiseta del Real Oviedo puesta. Uno de los momentos más especiales del show llegó cuando el artista subió al escenario a un grupo de niñas que habían preparado pancartas y habían hecho incluso camisetas para la ocasión. Sentado con ellas, estuvo unos minutos charlando e incluso cantaron juntos una canción. Un día que Martina y sus amigas no van a olvidar, como ellas mismas contaron en COPE Asturias al término del concierto: “Es el mejor día de mi vida”.

COPE El grupo de niñas que subieron al escenario con Sebastián Yatra, al término del concierto

"UN SUEÑO"

Y es que la emoción fue máxima para las pequeñas. En el escenario alguna no aguantó las lágrimas, mientras acompañaban al cantante durante la interpretación de 'Amén'. Sin duda, un momento que no van a olvidar: “Hemos reído, bailado, gritado, llorado. Le conozco desde que soy muy pequeña y siempre ha sido mi sueño”. Sin esperarlo, estuvieron junto a su ídolo: “Nunca había tocado un cantante. Es el mejor día de mi vida”. Para alguna de ellas incluso era su primer concierto, así que el listón está alto sin duda de ahora en adelante.

COLAS DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA

Hubo fans que ya hacían cola desde las 5 de la mañana e incluso gente que llegó desde comunidades tan lejanas como Andalucía. Todo por ver a Yatra, que después de hacerse esperar una media hora sobre la hora de arranque prevista dejó casi dos horas de show. Más allá de subir a ese grupo de niñas al escenario, la cercanía con el público fue constante, ya que fueron varias las veces que bajó de las alturas a mezclarse con los asistentes que estaban en las primeras filas. Entre ellos una gran representación de la colonia colombiana que hay en Asturias. Y hubo piropos para todos: “Es una hermosa ciudad”. El artista cantó todos sus éxitos, que acumulan millones de reproducciones, como 'Vagabundo', 'Tacones Rojos', o 'Traicionera'. Uno de los platos fuertes de las fiestas de San Mateo, que cumplió las expectativas.