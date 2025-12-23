Zaragoza se vuelca en Navidad para acompañar a los más vulnerables: "Debemos acompañar a quienes más lo necesitan"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado, con motivo de las fiestas navideñas, dos grandes acciones solidarias destinadas a acompañar y apoyar a quienes más lo necesitan. Las iniciativas consisten en la preparación de 200 cenas de Nochebuena para familias vulnerables y una comida de gala en el centro de convivencia Laín Entralgo para personas mayores que viven solas.

Un menú de Nochebuena para 200 familias

La primera de estas acciones solidarias se ha desarrollado este martes, 23 de diciembre. Un equipo de voluntarios, con la participación de la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, se ha encargado de elaborar en las cocinas de la Fundación La Caridad un total de 200 cenas completas, que han sido recogidas durante la jornada por las familias beneficiarias.

Europa Press Imagen de la acción solidaria llevada a cabo en 2024

La iniciativa ha contado con la colaboración de numerosas entidades y empresas de la ciudad. El menú incluye un picoteo aportado por el Grupo Peñita, Grupo Mestisso, Bodegas Almau, Doña Casta y la Asociación de Empresarios del Tubo. Mercadona ha donado el arroz con verduras del primer plato, mientras que la Asociación de Comerciantes del Mercado Central ha cedido los productos para el estofado. La repostería corre a cargo del Grupo Granier Zaragoza y Martín Martín, las bebidas han sido facilitadas por Coca-Cola, y la Asociación de Comerciantes Chinos ha colaborado con los envases.

"Son 200 cenas para familias vulnerables que se desarrollan este martes 23 de diciembre. El menú incluyendo distintos productos con picoteo, conservas, arroz con verduras donado por Mercadona y un estofado con productos cedidos por los comerciantes del Mercado Central", ha anunciado Espinosa.

Gala y compañía contra la soledad

Por otro lado, la Concejalía del Mayor y el Área de Políticas Sociales han organizado para el 24 de diciembre una comida de gala para 100 personas mayores que viven solas. "El objetivo es que puedan disfrutar de una jornada de compañía y celebración en el centro municipal de convivencia Lain Entralgo", han asegurado desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

El menú especial incluye tosta de brioche, sopa de gallina, redondo de pavita relleno de ciruelas y piñones y tarta de mousse de turrón, todo acompañado por vinos de la región.

Tras el almuerzo, los asistentes podrán disfrutar de un baile con la actuación de Rudy Vistel. Para la organización de esta acción, el consistorio ha contado con la colaboración de las empresas Atenzia, Sanivida y Senior Servicios Integrales, que han contactado con los participantes. Además, la Denominación de Origen Campo de Borja y Bodegas Almau han donado los vinos, y un grupo de taxistas de la ciudad se encargarán de los desplazamientos de forma solidaria.

Gambaru, un catering de inserción social

Un aspecto destacado de la iniciativa es que el menú será confeccionado y servido por Gambaru, una asociación que nació de un taller de cocina en el Albergue Municipal. Este proyecto, impulsado por el Plan de Primera Oportunidad del Ayuntamiento, busca la inserción social de personas sin hogar y ha evolucionado hasta crear su propio servicio de catering. Gambaru se ha convertido en un verdadero ejemplo de inclusión y de creación de oportunidades a través del empleo.

Con estas dos acciones, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su "compromiso con la solidaridad, la cohesión social y el acompañamiento a las personas más vulnerables de la ciudad" durante el periodo navideño, asegurando que nadie se quede atrás en unas fechas tan señaladas.