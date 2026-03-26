Zaragoza estrena la nueva avenida César Augusto y ya planea su reforma integral hasta la Puerta del Carmen

La avenida de César Augusto de Zaragoza estrena desde este jueves su nueva imagen tras la reforma integral de un tramo de medio kilómetro. Esto supone la reurbanización de 8.000 m² de espacio público, que ahora es más accesible, cuenta con aceras más anchas y estrena arbolado y parterres verdes. Las obras, que se han prolongado durante más de un año, concluyen justo a tiempo para la Semana Santa, una fecha clave por la actividad de la iglesia de Santiago el Mayor, ubicada en el tramo renovado.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA La avenida de César Augusto, tras su renovación

Los trabajos han sido ejecutados por la empresa concesionaria que gestiona el parking subterráneo que discurre bajo la avenida y la plaza de Salamero. La intervención ha incluido la renovación completa de la losa superior del aparcamiento, que es la estructura que lo separa de la calzada. Aprovechando esta necesidad estructural, el Ayuntamiento de Zaragoza ideó un proyecto para transformar por completo la superficie del tramo afectado.

El origen: el hundimiento de Salamero

El origen de esta compleja obra se remonta a enero de 2020, cuando el hundimiento de parte de la losa del aparcamiento de la plaza de Salamero destapó un grave defecto constructivo. La reparación, de carácter urgente, debía extenderse a la zona contigua de la avenida, afectada por el mismo problema. Por este motivo, se tuvo que levantar por completo el pavimento y la estructura superior del parking para su sustitución.

Esta actuación ha permitido renovar también todas las tuberías de la red de abastecimiento de agua potable y de la red de saneamiento para prevenir futuros problemas y averías. Adicionalmente, se ha modernizado toda la iluminación con tecnología LED de bajo consumo. La reforma ha mantenido un carril de circulación en dirección a la Puerta del Carmen y dos carriles hacia Conde Aranda, pero ha logrado ampliar sustancialmente el espacio para los peatones.

Una avenida que no se quedará a medias

Tras la finalización de estos trabajos, el gobierno municipal ha anunciado su intención de dar continuidad a la reforma. El objetivo es que la renovación no se detenga en el cruce con la calle Ramón y Cajal. "No vamos a dejar que la avenida César Augusto se quede a medias", ha señalado la alcaldesa, Natalia Chueca, confirmando que se pondrá en marcha un nuevo proyecto para que la mejora llegue hasta la Puerta del Carmen.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Imagen de la avenida de César Augusto tras su reforma

Voy a pedir a urbanismo que trabaje ya el proyecto para poder definir y reformar integralmente el resto de César Augusto" Natalia Chueca Alcaldesa de Zaragoza

En este sentido, se ha avanzado el siguiente paso: "Voy a pedir a urbanismo que trabaje ya el proyecto para poder definir y reformar integralmente el resto de César Augusto, para que llegue hasta la Puerta del Carmen y quede toda la avenida nueva como se merece". Con este anuncio, se busca que "el resto de vecinos de César Augusto hasta la Puerta del Carmen" vean atendidas sus demandas. "Ha llegado también vuestro momento y empezamos a trabajar para que pronto sea una realidad", ha concluido Chueca.

Desde el gobierno municipal también han querido agradecer la paciencia de los residentes de la zona: "Gracias por todas las molestias de estos meses, largos meses de obras, por fin vais a poder disfrutar de vuestra avenida, totalmente reformada, renovada". A partir de este jueves, los operarios retirarán las últimas vallas y maquinaria para que los ciudadanos puedan disfrutar del 100% del espacio público recuperado.