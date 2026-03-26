Música y solidaridad se unen en Lugo en apoyo al autismo

La Delegación Territorial da Xunta en Lugo acoge este viernes un concierto solidario a favor de la asociación Capaces Lugo, que trabaja en la defensa de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La cita, que comenzará a las 20:00 horas, contará con la actuación de la Tuna de Agrícolas de Madrid y la Asociación de Antigos Tunos de Lugo. Las entradas tienen un precio simbólico de 3 euros y todavía se pueden adquirir en la taquilla del auditorio antes del evento.

Proyecto VIA: un paso hacia la autonomía

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente al proyecto VIA, una iniciativa de Capaces Lugo para crear pisos de transición a la vida adulta. Según explica Marian Gómez Lage, miembro de la junta directiva, el objetivo es ofrecer formación y herramientas a las personas con autismo con mayor afectación para que puedan "aprender a hacer la compra, tener una vida independiente".

"Tenemos ahora, en este momento, un proyecto muy ilusionante para nosotros [...] para tener unos pisos donde se puedan realizar formaciones de transición a la vida adulta", ha señalado Gómez Lage. La asociación confía en que esta iniciativa será "una cosa muy chula para nuestros usuarios, e insisto, esto es también para la sociedad".

El dinero destinado en el concierto de mañana va para nuestro proyecto VIA" Marian Gómez Lage Miembro de la junta directiva de Capaces

Apoyo integral para 60 familias

Capaces Lugo es una asociación de familias que ofrece apoyo a cerca de 60 familias de la provincia con algún miembro con TEA o trastornos de la comunicación. Su labor se centra en el acogimiento y acompañamiento a los padres tras el diagnóstico, pero también en "actividades de inclusión social", deporte adaptado y ocio.

La asociación acompaña a sus miembros a lo largo de toda la vida, adaptándose a sus necesidades. "Los niños de hoy en día van a ser adultos del mañana y tenemos que darles esas herramientas y esas fortalezas que necesitan para afrontar su vida", ha afirmado Gómez Lage.

Desde Capaces insisten en la importancia de la sensibilización, recordando que el autismo afecta ya a una de cada 60 personas. "Es muy importante para la evolución de la sociedad que sepamos sensibilizarnos y que sepamos construir un mundo que sea inclusivo para todos", ha concluido Gómez Lage, añadiendo que esto nos beneficia a todos para construir "un mundo más justo, que al final yo creo que es lo importante".