La voz de Mary Poppins vuela alto: "Todo es posible, incluso lo imposible"

"Todo es posible, incluso lo imposible" es una de las frases más recordadas de la película 'Mary Poppins'. Y también es una de las frases que mejor define la vida y trayectoria de la voz de doblaje que hay detrás de canciones tan míticas como el "Supercalifragilisticoespialidoso". Y es que quién le iba a decir a una joven del barrio rural de Garrapinillos, en Zaragoza, que su voz iba a protagonizar una de las canciones que más tararean los niños españoles desde la década de los 60.

Tras la voz de Mary Poppins está la actriz de doblaje zaragozana María Teresa Heras, más conocida como Teresa María. Esta semana ha fallecido tras varios años sufriendo alzhéimer.

Teresa María fue una de las actrices de doblaje más destacada a nivel nacional en los años 60 y principios de los 70. No solo puso voz a Julie Andrews en 'Mary Poppins', también lo hizo en 'Sonrisas y Lágrimas'. Su dulce voz también encajaba a la perfección con Audrey Hepburn en películas como 'My fair Lady'.

Heras nació en el barrio rural zaragozano de Garrapinillos pero pronto se trasladó a Zaragoza capital y de ahí a Madrid o Barcelona. Su carrera como cantante comenzó a principios de los 60. De hecho, estuvo muy cerca de representar a España en Eurovisión en 1964. Ganó la votación del público en el certamen para elegir a nuestro representante, pero finalmente TVE optó por el trío italouruguayo, Los TNT.

Teresa María compaginó su carrera como cantante con la de actriz de doblaje de películas musicales o infantiles como 'Chitty Chitty Bang Bang' o 'El Extravagante Doctor Dolittle'. Sus grandes éxitos cinematográficos llegaron con el doblaje de 'Mari Poppins', 'My fair Lady', 'Sonrisa y Lágrimas' o 'Los Goonies'.

LA DESPEDIDA DE SU HIJO, EL CANTANTE MACACO

La voz y el arte de Teresa María ha sido hereditario porque se da la circunstancia de que es la madre del conocido cantante Macaco. De hecho, este nombre artístico viene del mote que Teresa María le puso a su hijo cuando era niño, 'Micu'.

Fue precisamente Macaco quien dio a conocer en 2024 que su madre padecía alzheimer y hace apenas unos días hacía oficial también la noticia de su fallecimiento a través de redes sociales.

"Vuela alto, mami" decía Macaco al anunciar la noticia del fallecimiento de Teresa María. Un vuelo como el que Mary Poppins y su paraguas realizaban sobre el cielo de Londres con la inolvidable voz de Teresa María que nos recuerda que "todo es posible, incluso lo imposible".