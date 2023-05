Un vermú con... Natalia Chueca

Conocemos a la última candidata (con representación municipal esta última legislatura) que se postula para ser alcaldesa de Zaragoza el próximo 28-M. Natalia Chueca ha sido consejera de Movilidad y Servicios Públicos, proviene del sector privado y quiere hacer de Zaragoza una ciudad que sea vanguardia en Europa. Madre de tres hijos, para tomar el aperitivo prefiere la cerveza. Estudió en los colegios Santa Rosa y Compañía de María y la última vez que fue a misa fue hace dos domingos. Nos encontramos con ella en la Plaza del Pilar, en la terraza de la cafetería Santiago...

P.- ¿Cómo estás?

R.- Muy bien. Muy contenta, muy ilusionada y con mucha energía. Esperando que llegue el domingo y podamos ir todos a las urnas para, espero, poder seguir gobernando en la ciudad de Zaragoza.

P.- De qué eres más... ¿Vino, cerveza o Vermú?

R.- Soy más de cerveza. Para el vermú me apetece siempre una cerveza. Y si es Ámbar, mejor.

P.- ¿En qué colegio estudiaste?

R.- Primero en Santa Rosa, en la calle Azoque. Y luego en Compañía de María. Allí hice BUP y COU.

P.- Mira, yo también fui a Compañía de María...

R.- ¡Pues mira! No coincidimos en el curso... Por la edad.

P.- ¿Tienes seguro médico privado?

R.- Sí. Sí, sí lo tengo. Básicamente desde que iba a tener hijos como una fórmula para poder ser madre y las revisiones y todo eso.

P.- Me imagino que la respuesta es sí, pero... ¿Escuchas la radio habitualmente? ¿Cuál?

R.- Bueno. Solamente tengo tiempo para escuchar la radio por la mañana cuando nos despertamos. Y ahí siempre me pongo... ¡Bueno! Voy repartiendo. Pero soy o de Carlos Herrera o de Alsina. Entonces voy alternando entre los dos. Lo tengo dividido.

P.- ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa?

R.- Pues... Este último domingo no pude... El domingo anterior.

P.- ¿Sabes cuántos restaurantes con Estrella Michelín tiene Zaragoza ahora? ¿Cuáles?

R.- Creo que tenemos tres...

P.- Correcta esa parte...

R.- Tres... Creo que el último que ha entrado es... Gente Rara...

P.- Correcto también.

R.- Y luego tenemos otros dos que... Ahora mismo no recuerdo los nombres. Recuerdo este último porque es más conocido.

P.- Bueno, como es nuestra última entrevista de vermú y si nos están escuchando el resto de candidatos he de decir que ninguno ha acertado la pregunta completa. Los otros dos que faltan son: el Cancook y La Prensa.

R.- ¡Mira! ¡El Cancook lo tenía en mente! Te lo iba a decir pero he pensado: "Me voy a equivocar así que ante la duda...". Pero bueno...

P.- Sin hablar de política, ¿cómo termina Lola Ranera Calvo en política?

R.- Pues básicamente porque es verdad que nunca me lo hubiese imaginado en mis más de 20 años de carrera profesional. Pero sí que en 2018 pensaba que Zaragoza se merecía mucho más. Zaragoza bien gestionada podía lucir mucho más y merecía otro tipo de gestión diferente a la que teníamos. Jorge Azcón me ofreció unirme a su equipo de forma, además, espontánea y sin buscarlo. A pesar de que lo dudé, porque me daba cierto vértigo, también pensé que si podía aprovechar mi experiencia y mi gestión para contribuir a mejorar la vidad de todos los zaragozanos y poner a Zaragoza en el lugar que merece, pues bienvenido sea. Y por eso empecé. .

P.- En los últimos cuatro años has trabajado en los departamentos de Movilidad y de Servicios Públicos. ¿Has pensado alguna vez en dejarlo y volver al sector privado? ¿o es difícil dejarlo una vez que estás en política?

R.- A ver... Durante estos cuatro años he estado trabajando también en la empresa privada porque era consejera pero también con dedicación parcial. Me parecía que estaba cuatro años trabajando para la ciudad pero podía volver en cualquier momento. Ante la oportunidad de poder ser alcaldesa he decidido seguir dedicándome al servicio público y seguir trabajando para la ciudad. Pero esa posibilidad (la del sector privado) siempre está ahí. Yo estoy en política durante un tiempo, mientras pueda aportar, y el día que me parezca que ya he aportado todo lo que podía dar a mi ciudad, pues volveré a la empresa privada como empecé mi carrera profesional.

P.- Nos has dado ya alguna pincelada pero... ¿A qué te dedicabas antes de entrar en la política profesional?

R.- Yo he sido directora de márketin y comunicación de una empresa multinacional aragonesa, de Imaginarium, y desde aquí trabajábamos en 24 países. Y antes estuve trabajando en publicidad, en Barcelona. Viví ocho años en Barcelona y trabajaba en otras multinacionales del mundo de la publicidad y de la comunicación.

P.- Gracias, por la parte que te toca, pues esa puerta 'pequeñita' para los niños en todos los Imaginarium...

R.- Sí, la verdad es que constuir la marca Imaginarium fue apasionante. Han sido unos años muy gratificantes y, bueno, es una pena que al final el mercado del juguete haya cambiado tanto y que se tuviese que cerrar, ¿no? Pero la verdad es que siempre nos quedará en el recuerdo ese proyecto zaragozano que puso la marca Zaragoza en todo el mundo.

