Tragedia en el Moncayo: localizado el cadáver de un montañero que llevaba 48 horas desaparecido

La Guardia Civil ha confirmado a primera hora de la tarde de este lunes el hallazgo de un cadáver en el Parque Natural del Moncayo. Se trata de un montañero de 69 años, vecino de Utebo (Zaragoza), que se encontraba desaparecido y al que se le estaba buscando desde el pasado sábado. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para proceder a su identificación formal.

Una desaparición alertada por sus compañeros

La voz de alarma la dio un familiar del montañero durante la tarde del pasado domingo. El hombre había salido el sábado con la intención de realizar el ascenso al Pico Moncayo y pernoctar en la zona. Según la información recabada por los agentes, tenía previsto reunirse con un grupo de compañeros montañeros en la mañana del domingo, pero nunca llegó al punto de encuentro.

Ante su ausencia y la imposibilidad de contactar con él, fueron sus propios compañeros quienes, preocupados, informaron de que no había acudido a la cita. A partir de ese momento, se activó el protocolo de búsqueda para tratar de localizarlo en el complejo terreno del macizo.

Un dispositivo marcado por el mal tiempo

Inmediatamente después de recibir el aviso, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Tarazona comenzó el rastreo. Los especialistas iniciaron la búsqueda a pie en unas condiciones meteorológicas muy adversas que dificultaron enormemente las labores y que impidieron localizarlo durante la jornada del domingo.

El dispositivo ha proseguido durante todo el lunes, sumando a los especialistas del GREIM en tierra el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil. Sin embargo, el operativo aéreo se ha visto condicionado por el mal tiempo, sobrevolando la zona de forma intermitente solo cuando las nubes y el viento lo han permitido, hasta que finalmente se ha producido el trágico hallazgo.