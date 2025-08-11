Trabajar en Zaragoza a pleno sol y con 40 grados: "Es inviable en estas condiciones. Hay momentos en los que te llegas a marear"

La semana ha arrancado con el calor como protagonista en Zaragoza al igual que en la mayoría de las ciudades españolas. Hoy alcanzaremos los 42 grados de máxima en la capital aragonesa y parece que vamos a seguir con estas temperaturas tan altas durante gran parte de la semana.

De momento, el ayuntamiento de la capital aragonesa ha activado la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor hasta el próximo miércoles. Plan que se reactivará el viernes ante la nueva subida de temperaturas que se prevé para la recta final de esta semana.

“Aguantamos, como siempre... seguimos así, con el calor y toca aguantar" Mario Trabajador de la Construcción

Durante los días que esté activo el Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, las piscinas municipales han reducido el precio de la entrada individual y los voluntarios de Protección Civil vigilan los parques y espacios abiertos de la ciudad atender incidencias que puedan surgir.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar COPE.ES Mario es un empleado de la construcción, encargado de restaurar las aceras.

REFUGIOS CLIMÁTICOS EN ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza recuerda que cuenta con una red de refugios climáticos compuesto por 55 equipamientos municipales que están disponibles para que quien lo desee, pueda encontrar un lugar fresco donde refugiarse. A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se han sumado este verano la sala de exposiciones de los Depósitos Pignatelli o la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.

“Nos recomiendan que nos hidratemos, que las zonas donde esté el sol nos las quitemos a primera hora de la mañana" Raúl Trabajador del servicio de limpieza de calles

Además este verano se han instalado nuevos pulverizadores de agua en las proximidades de la calle Delicias, Duquesa Villahermosa, y el remojachicos del Parque de la Tolerancia en el barrio del Actur.

TRABAJADORES A PLENO SOL CON 40 GRADOS

¿Cómo afrontar este calor en el trabajo y sobre todo en aquellas profesiones que desarrollan su labor al aire libre? Los sindicatos reclaman a la patronal medidas urgentes para proteger a sus plantillas frente a las elevadas temperaturas que se registran en algunas empresas y puestos de trabajo.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar COPE.ES Raúl es un trabajador del servicio limpieza de calles que trabaja en pleno centro de Zaragoza.

Especialmente en sectores como la construcción, la limpieza o el mantenimiento de edificios. Muchos de ellos llegan a soportar estos días temperaturas de 36, 38 y hasta 42 grados. Son muchos los ciudadanos que sufren esta realidad.

Entre ellos está Raúl, un trabajador del servicio limpieza de calles que trabaja en pleno centro de Zaragoza: “Nos recomiendan que nos hidratemos, que las zonas donde esté el sol nos lo quitemos a primera hora de la mañana y que busquemos la sombra en las horas centrales del día. Comenzamos el servicio a las 7 de la mañana y terminamos sobre las dos. Los compañeros por el turno de tarde también salen a trabajar”.

“Me levanto a las 5 de la mañana y ya empiezas a sudar. Es inviable trabajar en estas condiciones" Marta Trabajadora de la limpieza en portales y oficinas

Mario es un empleado de la construcción, encargado de restaurar las aceras: “Aguantamos, como siempre, seguimos así, con el calor y aguantar. Empezamos de las 8 hasta las 5 de la tarde. No paramos a comer normal y seguimos horario normal”.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar COPE.ES Marta y Pilar son dos mujeres que trabajan en el sector de la limpieza en portales y oficinas de Zaragoza.

Marta y Pilar son dos mujeres que trabajan en el sector de la limpieza en portales y oficinas de Zaragoza: “Me levanto a las 5 de la mañana y ya empiezas a sudar. Es inviable trabajar en estas condiciones. Nosotras las personas de la limpieza trabajamos muy mal porque hace muchísimo calor. Estamos asfixiadas, tenemos que ir muy muy deprisa trabajando, hay momentos que incluso te llegas a marear”.

CCOO propone flexibilidad en los horarios, pausas más frecuentes, zonas de sombra y descansos refrigerados. Además, pide a la Inspección de Trabajo que refuerce las visitas a los lugares que estén más expuestos al calor, para garantizar que se cumplen estas medidas.