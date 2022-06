Suspenden el juicio por el asesinato de Katia porque el acusado, posiblemente drogado, no es capaz de declarar

Rubén Calvo, acusado de asesinar a su pareja, Katia, de 64 puñaladas en mayo de 2021 en su piso de Las Fuentes, no ha sido capaz de declarar en el juicio que este lunes comenzaba en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Mientras las partes exponían sus posiciones ante el jurado popular, este hombre ha permanecido prácticamente inmóvil. Incluso se le ha podido ver inclinando el cuepo hacia adelante de tal manera que los policías que le custodiaban han tenido que recolocarle.

Llegado el momento de contestar a las preguntas de los abogados, la jueza le ha llamado por su nombre en dos ocasiones, sin obtener ningún tipo de respuesta. Tal era su estado que ha decidido suspender el juicio durante unos minutos para ver si el acusado recuperaba la conciencia.

Su abogada, Carmen Sánchez, apuntaba entonces que la causa tenía que ser la medicación que le dan en la cárcel debido a sus problemas mentales "porque él no tiene acceso a otra cosa". Durante unos segundos, ha tratado de comunicarse con él preguntándole si sabía quien era. Él ha balcuceado que era "la abogada".

Una forense le ha examinado para determinar si estaba o no en condiciones de declarar. Su conclusión ha sido que el tratamiento que tiene prescrito y que recibe en prisión "no tiene por que producirle la situación que tiene en estos momentos" y apuntaba como posible causa "un exceso de medicación" o "alguna sustancia tóxica, una droga, para que me entiendan". Cuestionada por la abogada de la Defensa sobre cómo es posible que haya podido pasar cuando el detenido está custodiado, la forense ha sido clara: "En la cárcel, lamentablemente, se consume dorga".

Dada la imposibilidad de que Rubén Calvo prestara declaración, el juicio se ha suspendido hasta este martes.

ALEVOSÍA Y ENSAÑAMIENTO

Los hechos sucedieron en mayo de 2021. Rubén Calvo llamó por teléfono a su pareja, Katia, incumpliendo la orden de alejamiento que tenía sobre ella después de haber sido condenado por maltratarla previamente. Le dijo que se encontraba mal y ella, que siempre había tratado de aljarle de las drogas, acudió al inmueble.

Allí, el acusado, tal y como ha relatado la Fiscalía, la acorraló en el dormitorio y la asesinó asestándole hasta 64 puñaladas en lo que ha definido como un asesinato con alevosía (dado que la víctima no tuvo ninguna posibilidad de defenderse) y ensañamiento. "Algunas puñaladas fueron tremendas, de tal brutalidad que penetrando por la parte delantera del pecho llegaron a fracturar las vertebras y las costillas, lo que da idea de la fuerza con la que se cometió el ataque", ha señalado.

Tras cometer el crimen, el acusado se lanzó al vacío desde la vivienda en la que sucedieron los hechos, un quinto piso. Una furgoneta amortiguó su caída y le salvó la vida.

La Fiscalía pide para él 24 años de prisión, que la acusación popular, ejercida por el Gobierno de Aragón, eleva a 26 años por la agravante de violencia de género. Su defensa insiste en no era consciente de sus actos debido a su enfermedad mental y a su drogadicción. "Es culpable pero estaba en pleno brote psicótico", ha asegurado.

De hecho, le ha dibujado como una víctima. "Es drogadicto desde los 14 años, en Proyecto HOmbre no fueron capaces de carlo adelante, estuvo ingresado en el Hospital Miguel Servet, su madre se suicidó", ha relatado la letrada, quien apunta a un "fracaso del sistema" que se hayan producido los hechos. "Tenía una orden de alejamiento, podían haberle puesto una pulsera telemática", ha asegurado, al tiempo que ponía en cuestión que Katia acudiera al domicilio del acusado a pesar de esa orden de alejamiento.

Para la Fiscalía, su trastorno mental y su consumo de drogas pueden ser un atenuante pero no le eximen de saber lo que estaba haciendo. Los peritos determinarán cuál es exactamente su estado mental.

