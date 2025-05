Segundo cierre de un alojamiento ilegal en Zaragoza en menos de 48 horas

Zaragoza - Publicado el 27 may 2025, 19:07

Nuevo cierre de una infravivienda en Zaragoza. Ha sido en la Avenida de San José y es un caso muy similar al de la urbanización Parque Roma donde se cerró este lunes un hostal ilegal. En ambos casos se habían unido dos locales de forma ilegal para habilitar dentro alojamientos en condiciones de insalubridad que se alquilaban a personas en situación de vulnerabilidad económica y social.

En el caso de la Avenida San José se han desalojado dos locales contiguos, y comunicados ilegalmente, en los que se había habilitado alojamiento para 15 personas en condiciones de infravivienda. Ha sido en concreto en los numero 179 y 183 de esta popular avenida de la capital aragonesa.

Estos dos locales tenían los servicios básicos de agua y electricidad pinchados a los sistemas generales de la comunidad de propietarios. Además, el Ayuntamiento de Zaragoza afirma que "no se cumplía con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, ni había medios de protección y extinción de incendios, de la misma manera que se tenían cocinas sin las pertinentes salidas de humos e instalaciones en correctas condiciones".

En el momento del cierre de este local, llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación de Gobierno, no había ningún inquilino viviendo allí. Las últimas personas que se alojaron en estos locales se habían marchado hace apenas unos días. Los servicios sociales del Ayuntamiento han contactado con estas personas por si necesitaban algún tipo de alternativa habitacional.

"Zaragoza no va a ser una ciudad amable con las edificaciones ilegales ni con la okupación. No queremos esta situación en nuestros barrios. Lucharemos con los medios que tenemos a nuestra disposición para evitar estas situaciones que perjudican a nuestros vecinos, degradan la convivencia y tienen a personas vulnerables viviendo en condiciones que no son aceptables", ha afirmado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.

realojo de los afectados por el cierre del hostal ilegal de parque roma

Mientras, las 59 personas que fueron desalojadas este lunes de un hostal ilegal en Parque Roma han recibido diferentes opciones de alojamiento provisional. 22 de las personas afectadas han pasado ya una noche, y podrán pasar alguna más, en una residencia del Arzobispado de Zaragoza en el barrio de La Paz.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha habilitado dos pabellones de emergencia en el albergue municipal. Son los pabellones que se habilitan habitualmente cuando hay una ola de frío durante la que el albergue necesita ampliar sus plazas para personas sin hogar. Cada uno de ellos tiene capacidad para 20 personas.

Sin embargo, todas estas soluciones son provisionales porque la intención del Ayuntamiento es ayudar a las personas afectadas a buscar una solución habitacional definitiva como puede ser un alquiler social. La mayoría de ellas trabajan y el Ayuntamiento también les ha ofrecido desplazamiento hasta el punto donde les recogen a diario los autobuses con los que se desplazan a sus puestos de trabajo.

Los afectados pagaban mensualmente al responsable del hostal ilegal que en su caso, sí había okupado ilegalmente lo locales donde había habilitado este alojamiento sin licencia con 38 habitaciones y más de 100 camas.