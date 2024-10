Samuel llegó de Camerún a Zaragoza hace 20 años: "Uno no es de donde nace, es de donde pace"

Fue hace 20 años cuando Samuel llegó a España. Su idea original era emigrar de su país de origen, Camerún, a Francia. En el país galo vivía su hermana. Incluso llegó a matricularse en la universidad de la región vecina. Pero finalmente eligió desembarcar y comenzar una nueva vida en Zaragoza.

Samuel Nkna es un hombre optimista. Una persona feliz con su trabajo y feliz de vivir aquí. Tiene dos hijos. Una chica de 18 años y un chico de 7. Él tiene 50 años recién cumplidos y trabaja en el sector de la venta de maquinaria para obras públicas.

"Realmente yo me iba a Francia. Pero me gustó España y la cultura española. Estuve muy bien acogido desde el principio. Tuve la suerte de tener buenos amigos y buenos vecinos. Yo me siento aquí muy bien y solo tengo palabras de agradecimiento a la sociedad española", le ha contado a Carlos Herrera.

un 16% de la población de zaragoza

Actualmente, y según los datos, uno de cada cuatro nacidos en España tiene por lo menos un progenitor de otro país. Samuel es uno de los 110.700 extranjeros que están empadronados en la ciudad de Zaragoza. Representan el 16% de la población de esta ciudad que se sitúa en torno a los 700.000 habitantes.

Samuel lleva 19 años cotizados de los 20 que lleva en España. Se encuentra totalmente integrado en su empresa y le gusta su día a día profesional. "En mi empresa apuestan mucho por mí, en los cursos y la formación, y me mandan a prestar servicios en el extranjero también", ha explicado en Herrera en COPE.

Samuel también ha hablado sobre el futuro de sus hijos. "Hubo un tiempo que queríamos ir a vivir a Bélgica", pero sus hijos le dijeron que no. Y es que tienen su vida hecha en la capital aragonesa y han echado raíces en el territorio.

infantico del pilar

Tal es la integración de Samuel y su familia en España y Zaragoza, que su hijo pequeño es infantico de la Virgen del Pilar. Su hija sí que nació en Camerún, pero su hijo pequeño nació en la capital aragonesa.

La de Samuel, es una de la historia que a lo largo de este jueves te estamos contando en el especial 'Inmigración. Un reto de país'.

Encontrar soluciones ante los retos que presenta la inmigración y aprovechar lo mucho que pueden aportarnos quienes, por motivos políticos o económicos, llegan a España es tanto una necesidad como una oportunidad. La clave, según refleja este Informe COPE, es la integración de estas personas en nuestra sociedad con una adecuada gestión migratoria que requiere de un Pacto de Estado.