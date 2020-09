Rodrigo Lanza declara en el juicio por el "Crimen de los Tirantes"

Segunda sesión de la repetición del juicio por el Crimen de los Tirantes. Se juzga a Rodrigo Lanza acusado de asesinar a Víctor Laínez cuando la víctima llevaba unos tirantes con la bandera de España. Los hechos ocurrieron en 2017 y en el primer juicio, un jurado popular declaró a Lanza culpable solo de lesiones pero no de asesinato. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró nula esa sentencia y ahora, el caso regresa a la Audiencia Provincial.

Este martes ha sido el turno de la declaración del acusado, Rodrigo Lanza. Se ha acogido a su derecho a no declarar a las preguntas de Fiscalia y acusación particular y popular. Lanza solo ha respondido a las preguntas de su abogado en las que ha expuesto como fue su primer contacto con la víctima, Victor Lainez, la noche en la que se produjo la agresión. Fue en un bar de copa de la Magdalena, ambos tenían ideologias totalmente opuestas.

"Me comentaron que era un conocido fascistas del barrio. Me miró y me acerque a él. No me acuerdo muy bien, porque iba borracho, de las palabras que intercambiamos. Me preguntó de dónde era. Le dije que era de Chile y me dijo que me fuera a mi pais. No recuerdo bien si le llame fascista o racista y después, me fui", ha declarado Lanza.

El acusado asegura que tras este primer encuentro, él regresó con sus amigos y fue la victima, quien a la salida del bar, se avalanzó sobre él con una navaja, que nunca llegó a localizarse. "Me giro y le vi a dos metros de mi con una navaja en la mano. Empezó a tirarme navajazados. Le di una patada y ya dentro del bar le dí un puñetazo. Dejé de oir todo y ya me ví sobre él golpeándole", afirma el acusado.

Lanza asegura que nunca penso que hubiera herido de gravedad a Lainez y que este hubiera fallecido. Lanza fue detenido 4 dias después de los hechos. Las acusaciones piden para Lanza 25 años de cárcel por asesinato con el agravante de delito de odio. La defensa pide la absolución.

