Recorremos el recinto Expo: ¿Cómo se encuentra 14 años después?

Dentro de poco más de un mes se cumplirán 14 años de la Expo de Zaragoza que se celebró en el verano de 2008. Desde entonces algunos de sus edificios se han reconvertido en la Ciudad de la Justicia, en oficina de diferentes empresas o en sede de administraciones e instituciones como la Policia Autonómica de Aragón, ACCEM, la Tesorería General de la Seguridad Social o la Dirección General de Deportes.

Al margen de ello, el Acuario y el Palacio de los Congresos atraen visitantes y turísticas, pero el resto del recinto está más cerca del abandono que de la revitalización. Así lo denuncian desde la Asociación Legado Expo. Hemos aprovechado para realizar un recorrido por el recinto con Miguel Ipas, portavoz de Legado Expo, que nos ha mostrado cómo se encuentran algunas de las infraestructuras más características de la Expo de 2008. Las intervenciones artísticas se llevan la peor parte como es el caso del banco instalado en la ribera del río.

Banco del recinto Expo de Zaragoza / ANNA ABAD

"Es un gran banco, largo y en forma de cremallera pensando para que los zaragozanos pudieran sentarse al lado de la ribera. Se han ido desprendiendo las losetas y da una imagen lamentable. No sé sabe si es del Ayuntamiento o del Gobierno de Aragón, pero sea de quién sea es patrimonio público que se debe mantener adecuadamente", afirma Ipas.

Los bancos de la zona Expo necesitan un mantenimiento urgente / ANNA ABAD

Lo mismo ocurre con el mosaico situado en el frente fluvial: "Fue un mosaico, hoy casi no queda nada de él. Hace 5 o 6 años que no se toca. Se han ido cayendo baldosas, apenas quedan el 30 - 40% y no se reponen. Es una pena porque por aquí pasa el autobús turístico de Zaragoza y la imagen que damos es la de una intervención artística abandonada".

Las losetas del mosaico del frente fluvial también se caen sin que nadie las repare / ANNA ABAD

Justo allí y alzando la vista, encontramos la pergola que debería estar formada por lonas para dar sombra. Cada lona representaría a cada uno de los países participantes en la Expo, con su nombre escrito sobre ella. Sin embargo, apenas queda nada de ella: "Esta pergola se instaló en 2010, sustituyendo los circulos originales que hubo durante la Expo. Se colocó hace más de 10 años y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Las lonas, por el viento o la lluvia, se van cayendo y nadie las repone. Vienen a quitarlas cuando se caen pero no se vuelven a colocar. En total faltarán 20 o 30 países. Antes de llegar a estas lonas, también hay una zona donde deberían estar representadas las 52 ciudades españolas participantes en la Expo. Solo quedan 30 y ni siquiera está Zaragoza".

Apenas quedan lonas en buen estado en el frente fluvial / ANNA ABAD





LOS CUBOS Y LOS PRINCIPALES EDIFICIOS DE LA EXPO 2008, ¿QUÉ HA PASADO CON ELLOS?

Si seguimos nuestro recorrido llegamos hasta los cubos que están a la entrada del Pabellón Puente y frente al Palacio de Congresos. "No se arreglan desde hace 3 o 4 años.

El abandono se va acumulando, con losetas rotas cada vez más dañadas y además, está en primera línea porque el Palacio de Congresos, que sí tiene actividad, está a pocos metros. Esto lo ve cualquiera que pasa por aquí. Incluso, en uno de los cubos vimos un banco en su interior con restos de botellón", nos cuentan desde Legado Expo.

Falta de mantenimiento y reparaciones en los cubos de la Expo / ANNA ABAD

De los cuatro grandes edificios de la Expo, tres de ellas están en desuso. Uno es el Acuario que sí tiene actividad. Otro es el Pabellón Puente que el año que viene será un centro de exposiciones de Ibercaja. Por su parte, el Pabellón de Aragón está abadonado y vandalizado lleno de pintadas: "Propusimos que fuera un centro de promoción e información turística de Aragón, pero la verdad es que no hemos conseguido saber ni a qué departamento pertenece dentro del ejecutivo autonómico". Mientras, el Pabellón de España es del gobierno central: "Esta sin uso. Se planteó un centro de investigación sobre el cambio climático, después se pensó cederlo a la DGA para ser un centro de formación profesional digital y finalmente, se ha quedado nuevamente abandonado y sin proyecto".

El Pabellón de España sigue sin uso / ANNA ABAD

Otra infraestructura importante es la Torre del Agua. "En 2013 se recuperó el Splash y ahí está. Nosotros hemos ido haciendo visitas y esperamos recuperarlas porque siempre han tenido mucho éxito", dice Ipas. Allí está también el Parque del Agua: "Tiene zonas como el embarcadero que lleva 5 meses con unas maderas rotas que no se han arreglado desde la última crecida del Ebro".

Y por último, encontramos los cacahuetes, protagonistas de una de las últimas polémicas entre DGA y Ayuntamiento. El ejecutivo autonómico quiere transformarlos en viviendas para jóvenes, mientras que el Consistorio afirma que están en zona inundable. "Es un tema un poco complicado. Son edificios que se iban a usar para más oficinas, pero si ahora se van a convertir en residencias o viviendas, al menos tendrán un uso. Nosotros siempre apoyamos que se intente reutilizar lo que hay en esta zona", dice Ipas en COPE.

Los cacahuetes de la Expo / ANNA ABAD

Además, desde Legado Expo denuncian publicamente la desaparición de la Sociedad Desarrollo Expo: "Hacía un buen mantenimiento reparando los daños que se causaban en 24 - 48 horas. Así, la zona estaba libre de pintadas, pero los políticos decidieron disolverla. Desde entonces, ese mantenimiento diario ya no se hace".

Recorremos el recinto Expo junto a Miguel Ipas de Legado Expo / ANNA ABAD

