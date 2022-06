La quinta generación de carniceros en Zaragoza da el paso a las Redes Sociales

El Mercado Central de Zaragoza tiene su origen en el siglo XII. San Pablo, el barrio en el que se encuentra era la huerta zaragozana. Los vecinos eran, en su mayoría, agricultores y crearon una zona al aire libre destinada a mercado donde vendían los productos que cultivaban. En 1903 se inaugura el actual Mercado Central y en 2018 comenzó una profunda reforma que terminó en 2020 recuperando su belleza original pero también adecuándose a éste siglo XXI. En este emblemático lugar puedes encontrar hasta 74 puestos de bacalao, carnicerías, charcuterías, frutería, pescaderías o pollerías; congelados, encurtidos pero también floristerías, panaderías y puestos de alimentación variada.

En esta ocasión, nos quedamos en el puesto número 76, allí se encuentra Carnes 'Paco el Riojano'. Ana Calleja, detrás del mostrador, nos cuenta que se trata de la quinta generación de carniceros. "Ellos vienen de Arnedo, en La Rioja", nos cuenta. Los abuelos, Felisa y Claudio, llegaron a Zaragoza en 1932 y pusieron una carnicería en el Mercado Central.

Él compraba la carne y Felisa junto con sus hijas Mª Dolores y Sabina, trabajaban en el puesto. Paco, el hijo de Sabina y marido de “nuestra” Ana se crió en el Mercado. "Le dieron hasta la teta en el puesto", nos cuenta Ana, y él lo tenía muy claro, quería ser carnicero sí o sí.

Por su parte, Ana, no tenía ninguna experiencia. "Si me hubieran dicho que iba a ser carnicera... ¡con el miedo que me dan los cuchillos!". El matrimonio decidió dar el paso y se crearon su propio negocio. "Claro, ahora somos 'Carnes Paco el riojano' y llevamos más de 30 años en el negocio", explica Ana.

Los productos que puedes encontrar en este puesto son de muy buena calidad. Por ejemplo como la ternera asturiana Xata Roxa, criada en Asturias. Una terneras garantizada con una carne muy tierna y con un sabor muy bueno. El cerdo gallego Coren, criado con castaña. Cerdo Ibérico, Ternasco de Aragón T.A., ternera, toro, chuletones y estofados.

Además, "Paco tiene muy buena mano y hace salchichas trufadas, normales, hace longaniza y muchos preparados". Pero hay un producto estrella, que "es la bomba": el chorizo mata demonios. Se trata de un chorizo muy picante. Ellos hacen hasta tres niveles de picantes. "Casi no se puede comer pero se vende muchísimo". Tanto es así que en noviembre van a organizar un evento para que pueda ser degustado acompañado de un vasito de vino.

MI COMERCIO EN LA RED

Ana y Paco también se han apuntado al programa de 'Mi Comercio en la Red' puesto en marcha por Mercazaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias a este proyecto, son muchos los pequeños comercios que tienen acceso a una formación sobre Redes Sociales. Ellos están muy contentos con la experiencia.

"A Alex le tengo mucho que agradecer porque nos ha enseñado cómo subir fotos, cómo gestionar las redes... La verdad es que una persona que sabe te asesore es una maravilla, ella ha perdido todo el tiempo del mundo con nosotros y nos ha ayudado mucho”. Carnes 'Paco el Riojano”, tiene Facebook e Instagram y esto es sólo el principio.

