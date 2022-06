El presunto asesino de una mujer en Zaragoza tenía una orden de búsqueda por otro homicidio cometido en 2001

Como ha adelantado la Cadena COPE, el presunto asesino de una mujer en el barrio de San José, en Zaragoza, ya tenía una orden de búsqueda por otro delito de homicidio cometido en 2001 en Madrid. Lo ha confirmado la Policía Nacional en la tarde de este martes. El agresor cumplía condena en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, pero en uno de sus permisos no regresó a prisión. Se le buscaba por ello pero mientras, el detenido se alojaba en el zaragozano barrio de San José.

Agresor y victima eran vecinos. Vivían puerta con puerta. Los dos pisos están precintados por la policía pero hace falta saber qué relación había entre ellos. Se barajan todas las hipótesis, incluida la violencia machista.

LA VÍCTIMA, UNA MUJER DE 33 AÑOS

La víctima, una mujer de 33 años, fue asesinada en la calle Alegría del barrio de San José de Zaragoza. Poco antes de las 22:00h de este lunes, un vecino llamó a la sala del 091 al escuchar a una mujer pidiendo auxilio. Cuando los agentes llegaron, la mujer ya había sido asesinada por arma blanca. El presunto asesino presentaba también heridas graves por arma blanca, aunque se desconoce por el momento si se las provocó él mismo o si se las produjo la víctima cuando trataba de defenderse.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y está trabajando en el caso, del que se barajan todas las hipótesis, incluido el asesinato por violencia machista. Aunque, por el momento, no se ha confirmado la relación que existía entre la víctima y el presunto autor. Dada la complejidad del caso, se ha pedido al juzgado que decrete el secreto de sumario.

La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, ha confirmado que el caso se trata de un "feminicidio" ante el que ha mostrado su "total repulsa", pero no ha podido precisar si se trata o no de un caso de violencia de género. "Todavía no sabemos qué relación tenían entre ellos, la investigación está abierta", ha precisado.

De confirmase que se trata de un nuevo caso de violencia de género, serían cinco las mujeres asesinadas en 8 días en España, 19 en lo que va de año.

