Los visitantes que vienen a conocer Zaragoza saben que tienen que pasar si o si por el Pilar, El Tubo y Fantoba. Esta pastelería se fundó en 1956 y lleva desde entonces endulzando la vida a todos los zaragozanos y turistas que se acercan por la Calle Don Jaime. El padre de Ivana Molina compró la empresa con recetarios y personal incluidos en 1995 a los Fantoba, que estaban ya mayores y no podían hacerse cargo del trabajo. Ivana recuerda que a su padre, pintoy y escultor, le pareció una idea maravillosa el poder crear un producto que además se pudiera comer. Ella se incorporó en 1996. Ivana se formó desde abajo, aprendiendo en el obrador junto al maestro pastelero todos los secretos, las masas, las recetas, los ingredientes. Allí estuvo durante dos años y después pasó a tienda y dónde quiso entender cómo se puede vender. Qué quieren los clientes, qué necesitan. Ivana, entonces volvió al obrador, ésta vez para elaborar productos nuevos e incorpar nuevas recetas y nuevas texturas. “Pero manteniendo el alma del producto de siempre”, nos cuenta Ivana con esa pasión que trasmite por su trabajo.

Si hoy entramos en la tienda de la calle Don Jaime veremos expuestos los “Huesos de santo”, buñuelos, reposteria espiritual, pero también los productos de siempre, el guirlache, las frutas de aragon, las guindas al marrasquino.... etc. Pero ademá podemos verlos a través de la web. En fantoba.com se encuentran todos los productos que elaboran esta pastelería clásica de Zaragoza. Y es que Ivana decidió no quedarse sólo en la venta física de Don Jaime si no apostar también por las nuevas tecnologías. Tienen Instagram, Facebook y trabajan también con WhatsApp. “Nos han ayudado muchísimo a saber como subir una fotografía por ejemplo. Estoy muy contenta” nos confiesa la pastelera.

La gente de “Mi comercio en la red”, el proyecto que llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza, acudieron a la llamada de Fantoba y les estuvieron enseñando cómo funcionan las redes. Ahora Ivana explica que “para nosotros supone una mayor visibilidad, hay clientes que no nos conocían. Es como tener otro escaparate”.

Al principio de la pandemia era la propia Ivana la que llevaba todo el tema de redes. Pero “hoy por hoy como parece que nos hemos ya acostumbrado hemos contratado a una empresa para que me gestione las redes”. Llevan poco tiempo con ella pero saben que les va a resultar benficioso. Fantoba ahora tiene un escaparate en Don Jaime y también tiene un escaparate al mundo.

