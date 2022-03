'Pescadería Matosas', el producto menos conocido del mar directo a tu mesa

Comer es un placer. Si además es desde un comercio de proximidad, mucho mejor. Un producto de cercanía que, en el caso del mar, es importante tener. Lo hemos comprobado esta semana de forma directa a través de la 'Pescadería Matosas'. Raquel, una de sus propietarias, nos ha explicado su apuesta decidida por 'popularizar' un producto del mar que sea menos conocido.

Sobre su puesto, así nos ubicaba a la 'Pescadería David y Raquel Matosas': "Nosotros sí que nos hemos especializado en pescados que no tiene habitualmente mucha gente. Nos gusta traer cosas nuevas. Pescados, rocas y que vienen de otros países. Tiene muchísima aceptación no solamente por las personas de fuera que viven aquí en España, sino también por los españoles, que están descubriendo pescados que habitualmente no se compran".

Algunos de esos ejemplos nos los explicaba así: "Tenemos bogas, lisas... Pescados que nos diferencian del resto, aparte de tener la lubina, la merluza, el bacalao, que es lo que habitualmente encuentras en pescadería". Y recordaba que "nosotros tenemos ahí ese punto y también todo lo que es pescado pequeño de nuestro mediterráneo, intentamos conseguirlo a la mejor calidad precio...". Y confiesa que uno de sus grandes objetivos es "poder acercar el pescado a todas las mesas y que todos los bolsillos puedan disfrutarlo".

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Se han unido recientemente al proyecto 'Mi comercio en la Red' y Raquel nos ha contado, de primera mano, cómo está siendo ese cambio: "Estamos un poco verdes en el tema, pero sí que es verdad que las mejoras que hemos hecho en el Instagram se han traducido, en la gente, en subida de seguidores. Esperamos ahora, que estamos empezando, meter ofertas y para promover que la gente sí que se mueva y que vuelva a comprar en el comercio de cercanía".

¿Qué dónde se encuentran? Raquel también lo recordaba: "Estamos en el 'Mercado Delicias', en los puestos 4 y 26, y en el 'Mercado Central' en el puesto 23. Estaremos encantados de que todos vengan para ofrecer un producto de primera calidad y con las máximas garantías".

