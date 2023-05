Pérez Calvo: "Estamos cerca de volver a ser decisivos. Estoy convencido de que seguiremos en el Ayuntamiento"

Vamos entrando en la recta final de la campaña electoral y los candidatos siguen pasando por los micrófonos de COPE Zaragoza. En la carrera por la alcaldía de la capital aragonesa, Daniel Pérez Calvo ha estado exponiendo los puntos clave del programa de Ciudadanos, partido por el que se presenta, y al que ha representado estos últimos cuatro años en las Cortes de Aragón.

Pérez Calvo ha lanzado un mensaje después de la crisis de la formación ha sufrido estos últimos meses: "Hay quien desea que Ciudadanos pueda desaparecer. Pero yo estoy en disposición de decir que eso no va a ocurrir. Estamos mucho más cerca de volver a ser decisivos. Estoy convencido de que vamos a estar en el Ayuntamiento de Zaragoza. No me gusta hablar de votos útiles, prefiero hablar de voto seguro".

También ha recalcado que "todo lo que no sea un espacio de centro aglutinado en torno a Ciudadanos es algo así como lanzar una moneda al aire en la posibilidad de que esta ciudad caiga en manos del populismo de la Izquierda o de la Derecha más extrema" y recuerda que todo "por la irresponsabilidad que ha supuesto un alcalde a la fuga, como es Jorge Azcón, que le ha dado una patada a la estabilidad política".

VOLVER A ILUSIONAR

A la pregunta de si considera que hay que volver a ilusionar al votante de Ciudadanos, esto es lo que ha dicho su candidado a la alcaldía: "Evidentemente hay que ilusionarle todos los días. Nosotros no tenemos un votante dogmático ni encasillado. Nuestro votante exigente y eso es bueno. Y nosotros somos exigentes con nuestro trabajo y nuestra planificación".

Reconoce que la formación naranja "ha cometido errores, lo digo así de claro", pero también ha recordado que "no hemos robado y tenemos la conciencia, no como otros, tranquila". En este sentido señalado al bipartidismo, al PP y al PSOE y asegura que "seguimos dispuestos a librar la batalla de la calle y de la gente".

