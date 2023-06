PP y PAR acercan posturas para la investidura de Azcón como presidente

Día intenso para el líder del PP en Aragón y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón. Este martes ha mantenido varias reuniones con diferentes representantes de partidos políticos, aunque la más interesante y positiva para sus intereses ha sido la que ha mantenido con Alberto Izquierdo, el único diputado que sacó el PAR en las últimas elecciones del 28-M.

Y es que PP y PAR han acercado posturas para la investidura de Jorge Azcón como presidente. Las dos formaciones van a constituir ya un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo programático, que incluya el rechazo al trasvase del Ebro y un apoyo expreso a las comarcas. Si se cierra un pacto, el PAR votará sí, independientemente de lo que vote Vox.

Tras ese primer encuentro, el líder del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, expresaba sus primeras impresiones: "Si el Gobierno de Aragón no defiente clara y de forma contundente el 'No al trasvase', el PAR no lo apoyará. Hemos hablado del respeto escrupuloso al modelo de organización propio: las comarcas, el estatuto..."

En esa misma línea, Izquierdo también ha dicho que "también hemos hablado de la relación bilateral Aragón-Estado" ya que lamenta que "tenemos la sensación de que ha desaparecido". Y en esa misma línea, el líder de la formación aragonesista ha recordado que "también hemos hablado del apoyo claro y contudente a los agricultores de Aragón" y "no con créditos blandos, sino con ayudas claras y directas, que es lo que merecen".

De la misma manera, Azcón también ha asegurado que el acuerdo entre ambas formaciones es posible y que todos los puntos que le ha trasladado Izquierdo son alcanzables: "Tajante, meridianamente, de una forma inequivoca: el trasvase del Ebro no va a ser un elemento de debate en los próximos años cuando haya un gobierno que esté presidido por el Partido Popular. En ninguno de los casos habrá un trasvase y no habrá un ejecutivo que lo defienda".

PUNTOS ENFRENTADOS CON VOX

Trasvase no, comarcas sí. Es justo lo contrario de lo que defiende VOX. Y el PP, hay que recordar, necesita los votos de los de Abascal. Como mínimo la abstención. Azcón dice que no pasa nada. Y el PAR no veta a nadie, siempre que haya un acuerdo programático. Por un lado para el líder de los populares "es evidente que si nos ponemos a hablar de las cuestiones que nos separan nos alejamos de un futuro acuerdo" y es más partícipe de "tratar de hablar de las cuestiones en las que podemos estar de acuerdo y en las que se puede formar una mayoría para que haya acuerdo".

Por su parte, para Alberto Izquierdo esta cuestión tampoco supone una piedra en el camino: "A nosotros no nos importa quién vote sí y quién vote no. No tenemos ningún complejo de ningún tipo. Esto lo hacen los niños con 7 años. No es nuestro problema".

Ahora queda la pregunta del millón: está por ver si VOX 'tragaría' con una abstención porque este martes Azcón ha vuelto a decir que quiere gobernar en solitario. El PAR, por su parte, no pide entrar en el Gobierno pero tampoco lo descarta. Primero, el programa. Y luego, los nombres. O eso es lo que dicen sobre el papel...

MARTES DE REUNIONES

Mientras tanto, Jorge Azcón ha mantenido más encuentros este martes 20 de junio con otras formaciones, en este caso del bloque de la izquieda. A primera hora se ha sentado con Andoni Corrales, de Podemos, mientras que después (además de hablar con Alberto Izquierdo) ha hablado también con Álvaro Sanz, el líder de Izquierda Unida.

Pese a que ambos encuentros se han mantenido en un tono cordial, ambas votarán 'no' a la investidura de Azcón, al igual que el PSOE y que Chunta Aragonesista. Entre todas esas fuerzas de izquierda sumarían 28 diputados, los mismos que consiguió el Partido Popular.

En caso de que los populares contasen con el 'sí' del PAR y las abstenciones de los siete diputados de VOX y de los tres de Teruel Existe, Jorge Azcón alcanzaría la presidencia del Gobierno de Aragón en segunda vuelta y con mayoría simple. Así que parece que las quinielas, por ahora, le saldrían al líder popular.

