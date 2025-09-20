Padre Guilherme, el cura DJ que une fe y valores con la música electrónica

El Padre Guilherme, el cura DJ que revoluciona las redes, actuará en Zaragoza, el 3 de octubre, la víspera del arranque oficial de las Fiestas del Pilar. Este sacerdote católico, que acumula 1,6 millones de seguidores en Instagram, es toda una estrella internacional. La clave de su éxito: fusiona la música religiosa con la electrónica.

En Zaragoza se subirá a uno de los escenarios icónicos: el de la Fuente de Goya, en la plaza del Pilar. El evento, programado a las 21h, está llamado a convertirse en "una experiencia sonora única, que tenderá puentes entre tradición y modernidad", señalan desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa. La cita es gratuita y abierta a todos los públicos.

INSTAGRAM PADRE GUILHERME Imagen de uno de los conciertos del padre Guilherme

Guilherme Guimaraes Peixoto, portugués de 50 años, se ha convertido en una de las figuras más originales del panorama electrónico actual, con actuaciones en escenarios tan emblemáticos como el Cristo Redentor de Río de Janeiro; la Torre dos Clérigos de Oporto; o festivales de renombre como Afterlife en Hï Ibiza, Medusa Festival o Zamna Festival.

El artista combina narrativas sonoras, espiritualidad y cultura contemporánea en propuestas que ya han cautivado a más de un millón de personas en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y han despertado el interés de medios internacionales como Reuters, Forbes, The Guardian o ABC.

Ahora llega a Zaragoza con ganas. Para él, actuar en la Plaza del Pilar, flanqueada por dos catedrales, es algo especial. "La música es como un viaje, me adapto a los lugares y aquí se mezcla historia, familia y fe, no es solo un concierto techno, es algo más", señalaba en la presentación del concierto.

El padre Guilherme tiene claro aunar "familia, fe, valores y espiritualidad es un bonito reto". Y, por ello, invita a los asistentes a venir "con la mente y el corazón abiertos para disfrutar porque va a ser muy bello y especial, no solo para los jóvenes sino para todas las familias".

Este sacerdote coincide con otras estrellas de la música en su idea de cómo disfrutar de un buen espectáculo. "Sé que la tentación es coger el móvil pero vengan para ver, bailar y dejarse envolver. Les prometo que volverán a casa con el corazón feliz", asegura.

¿Con qué sonidos sorprenderá en su paso por Zaragoza? Es algo que todavía nos sabemos. Pero Guilherme lanzaba este desafío: "díganme qué música les gusta y lo tendré en consideración". Así que puede haber propuestas inesperadas.

INSTAGRAM PADRE GUILHERME Concierto del Padre Guilherme

Con este concierto, Zaragoza vuelve a situarse como referente de la innovación cultural, acogiendo propuestas artísticas que conectan generaciones y sensibilidades diversas a través de experiencias inmersivas y vanguardistas. La consejera de Cultura, Sara Fernández, asegura que se trata de una "oportunidad única para que la ciudad vuelva a ser sede de una propuesta rompedora".