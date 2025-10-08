'Poetas de Calle' revoluciona la escena musical de Zaragoza: rumba fusión con estilo jotero

El grupo Poetas de Calle se ha convertido en uno de los protagonistas de la escena musical en Zaragoza. Formado por Mikel, Miguel y Ker, se definen como "los Pecos de Zaragoza" y su estilo se mueve entre la rumba fusión y la rumba pop. Aunque son un grupo maño, cuentan con un "infiltrado", ya que Ker es de Sevilla pero lleva ocho años en la capital aragonesa, sintiéndose ya "un cuarto de maño".

Una jota con acento rumbero

Una de sus creaciones más celebradas es su particular versión de una jota. La idea surgió durante su gira por los pueblos de Aragón, donde siempre pedían a alguien del público que cantara. "Un día, pues, joder, nosotros no podemos hacer eso porque no sabemos la verdad, vamos a hacer algo nosotros, y así salió la jota", explican. El resultado es una adaptación de la letra tradicional a un ritmo que fusiona rumba y bulerías.

El grupo ha querido dejar claro que su versión es un homenaje y no pretende suplantar al canto tradicional. "Esto no es una j, esto es una canción nuestra que le hemos metido la letra de la j, pero no es j", han subrayado, insistiendo en que su intención es actuar "sin faltar el respeto, sobre todo, a la jota y a los joteros".

Agenda completa para los Pilares

La energía de su música, que invita al público a saltar y tocar las palmas, les ha asegurado una agenda repleta de conciertos durante las Fiestas del Pilar. El grupo actuará en la peña Los Chachos, en el barrio de San José, en la peña El Bullicio y cerrarán las fiestas el domingo en Interpeñas, en Fraga.

Todo este repertorio forma parte de su disco 'Rumpita Callejera', con el que continúan llevando su sonido por todos los escenarios.