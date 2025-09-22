¿Cómo es la nueva Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ubicada en el barrio de Valdespartera?

Así te hemos contado en COPE los detalles de la nueva Comandancia de la Guardia Civil.

La nueva Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ubicada en el distrito de Valdespartera, se ha levantado sobre una superficie de 52.000 metros cuadrados de suelo, cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019, y una superficie útil de 19.500 metros cuadrados.

Cuenta con dos edificios principales, uno para los Grupos Rurales de Seguridad y varios edificios auxiliares, con un sótano para almacenamiento y un aparcamiento con capacidad para 138 coches y 28 motos.

GUARDIA CIVIL El ministro de Interior ha sido el encargado de inaugurar la nueva Comandancia.

Dispone de espacios para todas las unidades, oficinas, despachos y una zona de atención al público, así como un polideportivo, un gimnasio, campo de instrucción y una galería de tiro, también una zona arbolada.

"Hoy es un día de satisfacción. Esta Comandancia era necesaria" Fernando Grande-Marlaska Ministro de Interior

UNA COMANDANCIA 'SOSTENIBLE'

La nueva Comandancia de Zaragoza responde al compromiso del Gobierno de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de forma que es una construcción sostenible ecológica y climáticamente, con un consumo de energía casi nulo. Hay 192 paneles fotovoltaicos y dispone de aislamiento térmico, así como un sistema de reducción del consumo de agua, y recibe mucha luz solar.

GUARDIA CIVIL Imagen de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza.

Esta nueva Comandancia forma parte del Plan de Infraestructuras de Seguridad de 2019, que unido a los fondos europeos ha superado una inversión de más de 1.000 millones de euros, que se han destinado a renovar más de 400 equipamientos e infraestructuras en seis años.

octava ZONA de la guardia civil

Este acuartelamiento está integrado dentro de la estructura operativa de la Zona VIII de la Guardia Civil que es la que corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón y presta un servicio de prevención y protección de la seguridad ciudadana en el 93,47 por ciento del territorio de la provincia.

GUARDIA CIVIL Imagen del acto de inauguración de la nueva Comandancia de Zaragoza.

La Guardia Civil en Aragón cuenta con cinco compañías territoriales (Calatayud, Tarazona, Caspe, Casetas y Ejea de los Caballeros), 48 puestos ordinarios, así como con las especialidades de tráfico, policía judicial, información, control de armas y explosivos, protección de la naturaleza, USECIC y equipos Roca, entre otros.

Por su parte, el Grupo de Reserva y Seguridad 2, con sede en Zaragoza, está formado por 200 componentes, cuyos cometidos son el orden público en grandes concentraciones y el refuerzo y apoyo a otras unidades.

GUARDIA CIVIL Imagen de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza.

A la inauguración de la nueva Comandancia de Valdespartera han asistido, entre otras autoridades, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro; y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y el consejero de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén.