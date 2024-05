La mujer agredida en el Parque Grande ingresa en la UCI del Hospital Miguel Servet en estado grave

La mujer de 47 años que ha sido agredida este domingo por la mañana en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza, con un arma blanca, ha ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa debido a la gravedad de las heridas.

Aunque el pronóstico es grave, está estable y no se teme por su vida, según han informado fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Los hechos se han producido en torno a las 12.50 horas, a la altura del puente de la Z-30 del parque zaragozano, según han informado la Policía Local.

El presunto autor de la agresión, un joven de 25 años, R.C.S., ha sido detenido por una patrulla de Policía Local próxima a la zona, que también ha atendido a la víctima y ha solicitado asistencia sanitaria urgente. El detenido y el arma se han entregado a la Policía Nacional, con competencias en la investigación.

Otro apuñalamiento en Torrero

No ha sido la única agresión con arma blanca de este fin de semana. Porque un poco antes, a las 11.00 horas, en la calle Consejo de Ciento, en Torrero-La Paz, una persona fue agredida por arma blanca. En este caso las heridas no revistieron gravedad y el presunto agresor no pudo ser localizado.

De hecho, no se descarta que ambos ataques puedan estar relacionados. Es una de las líneas de investigación que ahora está manejando la Policía Nacional. A la espera de novedades, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen buscando una posible relación entre ambos sucesos.