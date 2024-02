María, paciente de diabetes: "Nos quedamos sin Ozempic por su boom de ventas para adelgazar"

Las personas diabéticas continúan con los problemas de suminitro de uno de sus principales medicamentos, el Ozempic. Se trata de un fármaco indicado para pacientes de diabetes tipo 2 y especialmente, para aquellos que tienen sobrepeso. Al estar indicado para controlar el peso y saciar, hay médicos que, sin financiación de la Seguridad Social, lo están recetando únicamente para adelgazar.

"Es un fármaco principalmente para pacientes diabéticos pero dado que cada vez más (fuera de indicación y financiacón) se está recetando para el tratamiento de la obesidad, está habiendo problemas de fabricación. Asi que los pacientes de diabetes van a la farmacia y se encuentran con que no se puede conseguir este fármaco", nos cuenta en COPE el asesor médico de la Asociación para la Diabetes de Zaragoza, Pablo Lozano.

La consecuencia es que estos pacientes diabéticos no pueden tomar este medicamento, lo que empeora su tratamiento y el control de su diabetes: "Cada vez hay más pacientes que vienen a consulta y nos comentan que no están encontrando Ozempic. Esto hace que dejen temporalmente el tratamiento y por tanto, que empeore el control de su diabetes. Sí hay alternativas orales a este medicamento inyectable, pero esto puede dar problemas. Hay pacientes que no lo toleran igual, al tener que tomarlo por vía oral todos los días, y hay otros que no notan tanto su efectivdad".

MARÍA, PACIENTE DE DIABETES DE ZARAGOZA

El Ozempic se ha puesto tan de moda para perder peso que hasta se ha hecho viral en redes sociales y ante ello, las fábricas no dan a basto para suministrarlo en cantidades suficientes a todos los países de Europa. España es uno de los que está notando esa falta de suministro y los pacientes diábeticos están sufriendo las consecuencias.

"Te pones la última dosis y tienes una semana para localizarlo. Bajas rezando a la farmacia para ver si hay o no hay"

"El boom para perder peso con Ozempic supone que se disparen sus ventas para adelgazar y esto ocasiona que los pacientes diabéticos nos quedemos sin él. Te pones la última dosis y tienes una semana para localizarlo. Bajas rezando a la farmacia para ver si hay o no hay. Si no nos ponemos estas inyecciones, puede empeorar nuestro tratamiento ante la diabetes", nos cuenta en COPE María, paciente de diabetes en Zaragoza.

Los pacientes piden un protocolo ante la falta de este fármaco y que los médicos prioricen las recetas a los pacientes diabéticos frente a los que solo tratan el sobrepeso. "Pedimos un protocolo en el que se dé prioridad a los pacientes diabéticos sobre aquellos que solo quieren perder peso porque ellos disponen de otros tratamientos entre los que elegir. No tenemos constancia de ventas ilegales, pero podría estar sucediendo que algunas personas aprovechasen esta situación para lucrarse", asegura María.

Esta falta de suministro no está prevista que se solucione, al menos, hasta después de verano.

