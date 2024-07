Marcas en las puertas: así seleccionan los ladrones las casas vacías para robar

En esta época del año, es muy probable que estés de vacaciones o estés a punto de cogerlas. Los ladrones también lo saben y aprovechan el verano para actuar en las viviendas vacías. Y, para ello, dejan marcas para asegurarse de que, efectivamente, no hay nadie en casa que pueda frustrar sus planes.

Desde Policía Nacional advierten de que se han detectado un incremento de marcas en las puertas de las viviendas. Es algo sutil, que puede pasar inadvertido, pero fíjate bien porque en el marco puede haber pequeños hilos de silicona o testigos que nos deben dar la voz de alarma.

Marca en la cerradura colocada por los ladrones para controlar si la vivienda está vacíaPOLICÍA NACIONAL





Además, se ha detectado una nueva forma de marca que consiste en introducir un pequeño hilo o papel en la cerradura.

“Son bandas itinerantes, deberíamos advertir a los vecinos que se quedan que vigilen las puertas, las suyas y las de los demás”, señala el portavoz de la Policía Nacional, Cristian Aventín.

¿Qué hacer si vemos una de estas marcas?

Es importante tener claro que estas marcas son la antesala del robo en el interior de la vivienda. Los ladrones las vigilan y, si pasado un tiempo siguen en su sitio, es señal de que la vivienda está vacía.

Por eso es importante que, si detectamos una de estas señales, ya sea en nuestra puerta o en otra, no la toquemos y llamemos a la Policía Nacional. “Es un servicio que se intensifica en verano en aras de localizar a esta gente, es importante ser buen ciudadano”, aconsejan.

Además de eso, es conveniente no dejar síntomas de haber dejado vacío el domicilio tales como no bajar del todo las persianas o pedirle a alguien de confianza que recoja nuestra correspondencia, para evitar que se acumule en el buzón.

Si observamos una marca de este tipo en el marco de la puerta o la cerradura debemos avisar al 091POLICÍA NACIONAL





Otra señal de que no hay nadie en casa puede ser encontrar el felpudo enrollado junto a la puerta. Es frecuente que los servicio de limpieza del edificio lo retiren para poder hacer mejor su trabajo. En este caso, si observamos esta situación, es conveniente extenderlo y dejarlo de nuevo en su sitio.

Desde Policía Nacional nos aconsejan, además, no abrir la puerta a personas que no conocemos. “Si vemos a alguien que no debería estar, es mejor llamar al 091, haremos las comprobaciones oportunas y si es alguien que sí debería estar se marchará sin ningún problema, pero debemos actuar a la mayor brevedad posible”, insiste Policía Nacional.

Así que, ya lo sabes, ante cualquier sospecha, llama al 091.