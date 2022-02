Mamen: “Mis padres inauguraron el mercado cuando eran novios en los años 60”

En el Mercado de Ciudad Jardín, en el barrio de las Delicias de Zaragoza, en el puesto número 2 se encuentra “Congelados Julio y Mamen”. Se les ve felices porque tienen auténtico amor por su trabajo. Ahora están ellos dos, Julio y Mamen, pero el puesto tiene mucha más historia.

Los padres de Mamen Valle Lamarca, inauguraron el mercadillo de Ciudad Jardín en los años 60 cuando todavía eran novios. Lo hicieron con una pescadería que pronto cogió fama y en la que trabajaban los dos jovenes. En 1968 ampliaron el negocio y abrieron un puesto de congelados del que se encargaba especialmente la madre de Mamen. El matrimonio tuvo dos hijos que crecieron en ese ambiente de mercado, con los clientes, el género, el ir y venir y aprendieron, no sólo un oficio, sino también el amor al trabajo. Actuamente su hermano se encarga de la pescadería y Mamen se hace cargo de los congelados. Su padres, ya jubilados, disfrutan ahora de una vida más tranquila.

Pero Mamen sigue con su ajetreo diario. Lo hace, además, siguiendo la estela de su madre. Ella tiene todo producto congelado, verdura, precocinados y por supuesto, pescados.“Estoy muy orgullosa de lo que vendo”, asegura Mamen, y es que todo el pescado que ella tiene ha sido congelado en alta mar. Todo el proceso se hace a bordo de los barcos pesqueros, de forma que se guardan todas las propiedades de un pescado fresco porque la congelación es más minuciosa, no hay tanto hielo y además “no les inyectan nada”. Cierto es que Mamen no pasa calor en el puesto pues la cámara está a 20 grados bajo cero, “para el verano soy la envidia del mercado” nos dice divertida.

Ahora Mamen da un paso más. Se ha apuntado al proyecto de digitalización del pequeño comercio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza. Un proyecto que está lanzando a muchos comercios de la ciudad directos a Internet, multiplicando se esa forma sus ventas. Las redes sociales son el puente que utilizan. “La experiencia es positiva” confiesa Mamen. Aunque ella no se movía por redes y sabía más bien poco de Instagram o Facebook, ahora su puesto de congelados está presente en interntet y eso ya lo nota. “Estas navidaes me han vednido clientes que me han oconocido en google” nos explica.

Además realiza también reparto a domicilio. “En la pandemia todas las clientas me pedían reparto a domicilio” recuerda y nos cuenta que ahora se maneja con WhatsApp. Reparte sobre todo en el barrio de las Delicias, ella va con sus neveras por todo el barrio pero también en la zona de Zaragoza sur, en Valdespartera, Montecanal, Valdefierro o Casablanca.





