Los vídeos de un carnicero de Zaragoza enseñando cómo se hace la longaniza, triunfan en las redes

Javier Chirón está al frente de la Carnicería J.Chirón en el barrio del actur desde hace casi 30 años. En su mostrador podemos encontrar las mejores carnes de Aragón, como no, el ternasco de Aragón o la ternera del Pirineo. Pero también productos como lomo, costillas, pancetas, embutidos, salchichas o una amplia variedad de hamburguesas. Javier nos cuetna : “Cuando llevamos 30 años en el mismo sitio es porque no lo haremos tan mal”. Y es verdad. En los barrios zaragozanos podemos encontrar puestos de carnicerías, pescaderías o fruterías muy apreciados por los clientes habituales, vecinos que saben que pueden encontrar un producto de muy alta calidad y tambíen un asesoramiento sincero.

Javier nos explica, por ejemplo que el producto estrella de su negocio es sin duda la ternera del Pirineo. Una carne de gran calidad producto estrella del norte de Aragón. Pero ahora también están triunfando la cantidad de variadas hamburguesas que elabora, la costilla adobada o la panceta curada.

Javier dió el paso de participar en el proyecto del Ayuntamtiento de Zargaoza y Mercazaragoza de “Mi comercio en la red”, una apuesta por la digitalización de los pequeños comercio. “Al principio era muy excéptico con las redes sociales, y la verdad es que me tengo que quitar el sonbrero. Funciona el WhatsApp muy bien y en Instagram la gente ve todo lo que cuelgas. Me ha sorprendido bastante”, no confiesa Javier. En éste programa, el carnicero, ha aprendido sobre todo a realizar vídeos y subir fotos para vender sus productos. “Llevo en esto 44 años y esto ha cambiando muchísimo, ahora hay un abanico muy grande y se puede enseñasr todo lo que tienes, todo loque puedes hacer”.

Un ejemplo son los vídeos que Javier cuelga en las redes mostrando su trabajo. Por ejemplo el Jueves Lardero, con gran tradición en Aragón, es un día en el que se come longaniza. El carnicero se grabó explicando la selección de la carne, el picado, amasado, embutido, el pinchado, el secado y por fin, la venta. “Lo colgué en Instagram y en Facebook y ha tendio mucha aceptación”, nos cuenta Javier. Tamibén hace vídeos deshuesando una ternera, por ejemplo y es que la gente no está acostumbrada a ver éste tipo de trabajo y gusta. “En los supermercados esto no existe, el carnicero tiende a desparacer” se lamenta Javier que pide que perdamos tiempo en buscar y comprar productos de calidad. Buscar un buen pescado, una buena carne y apostar así por el pequeño comercio.

Además de éstos vídeos que están triunfando en redes, J. Chirón utiliza también el WhatsApp a través del cual realiza recogida de pedidos. Puso éste servicio durante la pandemia y ahora no sólo se ha consolidado sino que el número de pedidos ha crecido. “Me mandan pedidos desde el autobús, el trabajo, tomando un café... y cuando vienen a la tienda lo tienen ya todo preparado”. Un sistema perfecto para apoyar al pequeño comercio y encontrar calidad y atención personalizada.

