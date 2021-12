Los test de diagnóstico profesional: la opción B ante la falta de test de antígenos

Los test de autodiagnóstico de coronavirus se agotan en las farmacias. El aumento de los contagios y la cercanía de la Navidad ha hecho que muchos aragoneses quieran disponer de un test de antígenos para realizar en su propia casa. Hay tanta demanda que las farmacias no pueden cubrirla.

La demanda de test supera la oferta y las farmacias aragonesas encuentran dificultades entre sus distribuidores para adquirir más test. "No hay apenas test disponibles y están llegando con cuentagotas. En el momento en el que entran en stock en la farmacia, desaparecen. Hay muchos pacientes que vienen a las farmacias a preguntar por estos test o llaman por teléfono", afirma Raquel García, presidenta del colegio de farmacéuticos de Zaragoza.

Los farmacéuticos han notado un aumento de la concienciación a la hora de realizarse un test antes de acudir a cualquier evento navideño. De todas formas, hay que tener en cuenta que los test de antígenos no tienen una fiabilidad del 100%. Pueden arrojar falsos negativos si nuestra carga viral es baja: "Un test de antígenos negativo lo que nos está diciendo es que no tenemos la carga viral suficiente que detecta el test, pero si hemos estado en contacto con un contagiado sí podemos dar positivo en los próximos días. Hay que seguir guardando las medidas de precaución".

Por tanto, las mejores medidas siguen siendo el uso de mascarilla y la ventilación. Y si nos realizamos un test de antígenos en casa, hay una serie de consejos para saber que lo estamos haciendo bien. "Hay dos indicadores que nos dicen que estamos realizando bien el test. Por un lado, tener la sensación de que vamos a estornudar y por otro, que notemos que nos va a llorar el ojo. Para conseguir esta sensación no hace falta que metamos el hisopo de forma muy profunda en la nariz. Además, no debemos esperar mucho tiempo entre la toma de la muestra y su disolución en el líquido revelador. El resultado lo obtendremos en un plazo de unos 15 minutos, no hay que fiarse de lo que salga ni mucho antes ni mucho después de este periodo de tiempo", asegura García en COPE.

LOS TEST DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL EN FARMACIA

Si no encuentra test de autodiagnóstico en tu farmacia, hay otra opción: realizarte allí mismo un test profesional que va asociado a la emisión del certificado COVID. Es un servicio solo disponible en Aragón. "Tenemos la posibilidad de hacer certificado COVID europeo con la realización por parte del farmacéutico del test de diagnóstico profesional. Eso hace que si, en un momento dado no hay test de autodiagnóstico para comprar, sí tengamos la opción de hacernos el test en la farmacia y testar así nuestro estado de salud", asegura García.

También se pueden encontrar los test rápidos de sangre pero en este caso, son test de anticuerpos que no nos dirían si estamos contagiados: "Estos test nos dicen si hemos estado en contacto con el virus y hemos generado anticuerpos. A día de hoy, tenemos anticuerpos con la vacuna por lo que no sería un resultado fiable para saber si estamos contagiados en ese momento".

Las farmacias esperan que el abastecimiento de test de autodiagnóstico se normalice antes de final de año.

