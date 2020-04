Carlos Herrera, en Herrera en Cope, ha podido hablar con el aragonés José Luis Yzuel, el Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Y desde estos micrófonos ha mandado un mensaje alto y claro a la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, que este pasado viernes adelantó que el Gobierno trabaja en la reanudación de la actividad en dos tiempos. Y en el caso de la hostelería podría tocarle a finales de año, cosa que no comparten desde este organismo.

Yzuel ha sido claro al mostrar su descontento con estos posibles plazos: "Estamos sufriendo, cada día si cabe un poco más, y no tenemos ningún dato ni ninguna certidumbre y la gente necesita saber, más o menos, cuándo se va a poder abrir. Si no saben el dato porque es nuevo y completo, al menos que nos cuenten sus previsiones. Es lo mínimo".

La situación empieza a ser crítica y el prsidente de los hosteleros españoles avanzaba a Herrera que "nunca nos había pasado y ahora hay locales que nos están preguntando cómo se cierran empresas". En ese sentido, ha añadido que "depende de cada circunstancia personal de cada establecimiento" y que "estamos hablando de más de 315.000 en España, que son los que acumulamos ahora mismo".

Por otra parte, mandaba un recado a la propia ministra, al hilo de sus declaraciones del pasado viernes, 17 de abril: "Con esas declaraciones ministra del otro día a uno se le ponen los pelos como escarpias. Yo las he tachado como absolutamente lamentables e irresponsables. Una ministra, que por otro lado, todavía no nos ha contestado a lo que sí es su competencia: el mantenimiento del empleo durante 6 meses, pues no nos ha dicho cómo lo va a resolver".

Además, Yzuel también ha sido especialmente claro en otro aspecto: "Tampoco nos ha dado respuesta a esa flexibilidad en los ERTEs, en qué consiste. Hay una reclamación que tenemos que hacer con fuerza: ¡Déjennos participar! ¡Déjennos trabajar con ustedes! ¡Déjennos ayudarles! ¡Déjennos ayudarnos! Estos señores no están ungidos de la verdad absoluta y de nuestros locales los que más sabemos somos nosotros. No me parece ni medio serio...".

SEGMENTAR POR TERRITORIOS

Sobre el orden de aperturas, el presidente también ha recordado que "ya dijimos de segmentar por territorios, por tamaños de local... Nosotros estamos dispuestos a trabajar con seriedad, como hemos hecho siempre, y con nuestro ministerio. Pero, en este caso y por las razones que sean, hasta ahora no hemos tenido respuesta".

Yzuel también busca huir de todas las comparaciones con otros países, especialmente con el del foco del coronavirus: "Se ha puesto de ejemplo a China y, con todos mis respetos, nosotros no nos parecemos a China. Ni el modelo de establecimientos, ni en el uso social de la hostelería... Somos la primera gran red social del mundo, donde se relaciona la gente. Hay que fijarse en los desescalados de Europa y habrá que aplicar tecnología. Muchas cuestiones en las que, creo, tenemos que participar".

