La llegada de una supuesta universidad a Calatayud pone en alerta al sistema universitario aragonés

La empresa Societá delle Scienze Umane, una mercantil italiana, pretende poner en marcha el próximo curso la universidad privada Niccoló Cusano en Calatayud, con 12 grados y 8 másteres, aún sin concretar. Este viernes han presentado el proyecto en el municipio bilbilitano, con el apoyo del Ayuntamiento. El supuesto campus se instalaría en la antigua Azcarera Labradora y tendría capacidad para 3.000 alumnos.

Un anuncio que ha puesto en alerta a todo el sistema universitario aragonés. El Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza, San Jorge y UNED han emitido un comunicado conjunto en defensa de la calidad del sistema aragonés y su compromiso social, al tiempo que recuerdan que la normativa estatal y autonómica es muy estricta. El escrito señala que el procedimiento para poner en marcha un nuevo centro es "serio y complejo" que exige "compromiso con el territorio y el cumplimiento de unos estándares altos de calidad en docencia e investigación". Esta normativa se ha reforzado, de hecho, para asegurar una calidad adecuada de todo el sistema universitario español.

El proyecto que se ha presentado no cuenta con acreditación oficial en Aragón ni en España. La creación de una Universidad requiere la aprobación por Ley en las Cortes de Aragón y un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio, entre otros requisitos.

La consejera de Universidad, Maru Díaz, pide "cautela" y advierte de que se está detectando "un modus operandi en fondos de inversión que están usando de manera mercantilista y especulativa la educación superior". "Una univesridad es una cosa muy seria que exige profesionales, doctores, ecosistema, arraigo territorial, centros de investigación, esto no es montar un aula y traer a tres chavales, eso no es una universidad", ha aseverado.

La consejera pide "seriedad" y pone en valor el trabajo conjunto que se ha hecho en Aragón entre el Gobierno, la universidad pública y la privada. "Hemos hecho un mapa de titulaciones, hemos sentado a todos los actores para que las formaciones no compitan, estamos asegurando la calidad, estamos poniendo cirterios para que haya más doctores, más investigación y más coordinación entre ellos y creo que flaco favor le hacemos al sistema si a cualquier cosa le llamamos universidad", lamenta.

Por todo ello, pide que "no se juege así con el sistema aragonés", en el que se ha conseguido "un equilibrio" que este nuevo centro viene "a reventar". Al mismo tiempo, advierte de que "no se puede jugar con las familias dándoles a entender que sus hijos van a ir a la universidad" porque muchos de estas "pseudo academias" ofrecen titulaciones que después "no están reconocidas ni validadas, que no te sirven porque la calidad es bajísima, o que no están titulados en España y no pueden opositar", advierte.

El proyecto intentó sin éxito instalarse en Málaga el año pasado y, aunque ha habido "contactos informales" con el Gobierno de Aragón, no hay "documentación ni solicitud oficial".

El comunicado conjunto adiverte, además, de que el uso del término “universidad” sin estar reconocida por ley está tipificado en Aragón como una infracción muy grave, que podría supone una multa de hasta medio millón de euros.

