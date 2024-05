La Federación de Casas Regionales no montará este año su Feria Gastronómica en la Plaza Aragón durante las Fiestas del Pilar. Finalmente, no ha habido acuerdo con el Ayuntamiento, que les había ofrecido otras ubicaciones. La Federación insiste en que no les compensa salir del centro de la ciudad.

Los habituales puestos de comida desaparecen de esta ubicación. Y está por ver dónde podrían recalar en los próximos años, si es que la Feria se mantiene, algo que está por ver. El Ayuntamiento les había ofrecido otros posibles emplazamientos, como la Expo, la zona de la Romareda, Macanaz o el Parque Miraflores.

El Ayuntamiento asegura que ha estudiado estudiado todos los espacios posibles para ubicar esas casetas y que se han desechado todas aquellas que eran inviables técnicamente por las necesidades de espacio o de infraestructuras. “Los informes técnicos desaconsejan seguir usando la plaza de Aragón desde hace tiempo, incluso por problemas con los propios desagües”, ha señalado la alcaldesa, Natalia Chueca, quien apunta que “es una actividad que ha podido llegar a su fin”.

La Federación tiene claro que no quieren estar en otro sitio. Su presidenta, Ana Notivoli, ha explicado que “después de estudiar muchísimo las ofertas del Ayuntamiento”, no pueden “asumir económicamente el riesgo” de trasladarse a otra ubicación. La decisión se ha tomado por unanimidad de las 15 casas regionales que integran la federación.

“No podemos perder dinero, lo más fácil es que el primer año la gente no se entere de la ubicación y no podemos hacernos cargo del montaje y desmontaje sin saber si vamos a tener clientes”, ha señalado.

Recuerdan que no reciben “ayudas económicas ni subvenciones” y que hacen “una labor social importante”. La más evidente, la donación a comedores sociales de los alimentos de la Ofrenda de Frutos del 13 de octubre.

La organización de la Ofrenda de Frutos

No hay que perder de vista que las Casas Regionales son las organizadoras de uno de lo grandes eventos del Pilar como es la Ofrenda de Frutos. La negociación sobre la Feria Gastronómica ha ido ligada a esto. El Ayuntamiento ofreció a la Federación otras ubicaciones para la Feria Gastronómica, manteniendo la organizaciónde la Ofrenda de Frutos. La otra opción era no montar las casetas y coorganizar con el Ayuntamiento la Ofrenda de Frutos y alguna otra programación durante el Pilar. Ambas partes volverá a reunirse la semana que viene para seguir avanzando en esta línea.

“No solo queremos seguir manteniendo la Ofrenda, es importante para la ciudad hacerla crecer porque es única en el mundo y vamos a trabajar con las Casas Regionales para hacerla más grande”, ha señalado Chueca.

Notivoli, por su parte, prefiere no entrar en polémicas. Para la Federación, lo realmente importante es que la Ofrenda de Frutos. “No corre ningún peligro, es nuestra joya, llevamos haciéndola desde 1949 y ya estamos pensando cómo puede ser ese desfile del 13 de octubre”, ha asegurado.