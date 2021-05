Las ayudas a la hostelería se podrán pedir a partir del 25 de mayo

Las empresas del sector turístico y hostelero de Aragón podrán solicitar ayudas del 25 mayo al 22 junio. Son las correspondientes al tercer plan de choque del Gobierno de Aragón para paliar los efectos de la Covid-19, y valoradas en 50.000.000 euros. Las ayudas se resolverán en septiembre.

Unos 12.000 establecimientos podrán optar a esta subvención. Las empresas deberán solicitar los datos en una plataforma digital siempre que cumplan los requisitos establecidos. Para acceder a las subvenciones, los establecimientos tendrán que demostrar una caída en el porcentaje de la declaración del IVA de al menos un 20% en 2020 con respecto a 2019. La ayuda mínima será de 3.000 euros y la máxima de 200.000. Se podrán beneficiar:

Hoteles y alojamientos similares

Camping y aparcamientos para caravanas

Otros Alojamientos. (Únicamente hostales y pensiones).

Restaurantes y puestos de comidas

Provisión de comidas preparadas para eventos.

Otros servicios de comidas.

Establecimientos de bebidas.

Actividades de las Agencias de Viajes.

Actividades de mantenimiento físico, únicamente en el caso de actividades termales y balnearios.

Otras actividades recreativas y de entretenimiento, únicamente en el caso de discotecas que cuenten con licencia de actividad como tales y empresas de ocio infantil que cuenten con licencia de actividad de parque infantil.

Actividades de los parques temáticos y parques de atracciones, únicamente en el caso de empresas de ocio infantil que cuenten con licencia de parque infantil.



Entre las obligaciones de los beneficiarios de las ayudas se establece el mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022. Estas ayudas se pueden sumar a otras que se perciban con el mismo fin y son compatibles con la bonificación de cuotas a la Seguridad Social.

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, ha presentado la orden el tercer plan de choque de Aragón en apoyo al turismo y la hostelería, dos de los sectores más afectados como consecuencia de la pandemia, que se aprobará mañana en el Consejo de Gobierno.

ZARAGOZA DISCREPA CON EL PLAN

En este plan de ayudas de 50.000.000 euros, 30.000.000 los aportará el Gobierno de Aragón; 10.000.000 las diputaciones provinciales; y otros 10.000.000 en conjunto los ayuntamientos, de los que 500.000 ya han sido ratificados por el consistorio oscense.

Si algún consistorio no se adhiere al plan, la subvención para los negocios de su término municipal será del 80%, según ha dicho el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga. Y no está claro que la capital aragonesa se vaya a sumar. El gobierno municipal no está de acuerdo del todo con el plan ni con el reparto de cantidades. Consideran que llega tarde y sin negociación. Hoy mismo el alcalde, Jorge Azcón, ha recalcado que "nadie" tiene que enseñar al Ayuntamiento a ayudar a la hostelería. Ha recordado que hasta ahora ha sido la única institución que ha tomado medidas de apoyo al sector, como la eliminación de tasas o bonificación de impuestos. Ha reiterado el interés en negociar el plan de rescate a la hostelería y el turismo del Gobierno de Aragón.

