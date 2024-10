Juanjo, pregonero de las Fiestas del Pilar: "Habrá jota en el pregón"

Juanjo Bona, junto con Naiara, ambos concursantes de la última edición de Operación Triunfo, son los pregoneros de estas Fiestas del Pilar 2024.

En las horas previas a la lectura del pregón desde el balcón del Ayuntamiento, este sábado 5 de octubre, Juanjo espera con nervios, ganas y mucha ilusión que llegue un momento que siempre había soñado. "Tengo los nervios a flor de piel, no aguanto más", nos contaba Juanjo en COPE.

Para Juanjo Bona ser pregonero es un sueño hecho realidad, una recompensa a toda una vida llevando por bandera Aragón, nuestras tradiciones y nuestra cultura. La jota se lo ha dado todo. Y va a sonar en la plaza del Pilar: "Habrá jota en el pregón, por supuesto. La jota lo es todo y quiero dar un mensaje de reivindicación para que tenga el reconocimiento que se merece".

"El pregón está listo y maquetado. Vamos a darlo todo porque para mi esto es un sueño hecho realidad. Lo veo como un premio y una recompensa a cómo siempre, durante toda mi vida, he llevado a mi tierra como bandera. Y además, es una motivación para seguir haciéndolo", afirmaba Juanjo en COPE.

PREGONEROS POR PETICIÓN POPULAR

Con Juanjo y Naiara se produjo hace unos meses un auténtico fenómeno fan entre los aragoneses más jóvenes. Ambos llegaron a la final de Operación Triunfo y Naiara se proclamó ganadora. Tras salir de la famosa academia de OT fueron recibidos por todo lo alto en la Plaza del Pilar y el Ayuntamiento. Allí cientos de zaragozanos pidieron que fueran pregonero y así ha sido.

"Todo coincidió con nuestra salida de Operación Triunfo y fue un shock muy grande. Ver todo el apoyo y que tanta gente quería que fuésemos pregoneros fue un privilegio. Les estaremos siempre agradecidos", asegura Juanjo.

Ahora este joven zaragozano ya prepara su disco debut del que ha dado a conocer dos canciones, la última de ellas, hace apenas unas horas bajo el título `El destello´.

"La jota fue lo que me enseñó a cantar y me ha servido recientemente de inspiración para encontrar mi lugar artístico en los últimos meses. Salí muy perdido de Operación Triunfo y la jota me ha ayudado mucho. Va a ser clave en mi próximo disco", afirma el cantante.