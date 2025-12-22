Jorge Azcón y Pilar Alegría se enfrentarán en un cara a cara en la televisión autonómica: el debate más esperado

Tras la celebración de las elecciones autonómicas en Extremadura, la siguiente comunidad en ir a las urnas será Aragón el próximo 8 de febrero. Será también la primera vez que unos comicios autonómicos no coinciden con ningún otro proceso electoral. Los diferentes partidos preparan ya la campaña que comenzará el próximo 23 de enero.

HABRÁ CARA A CARA ENTRE AZCON Y ALEGRÍA

Una campaña que incluirá un cara a cara entre los dos principales candidatos, el popular Jorge Azcón y la socialista Pilar Alegría. Un debate que propuso el propio Azcón, que aceptó Alegría y que va a tener lugar en la televisión autonómica. Así lo van a solicitar los populares, como avanzaba este fin de semana la secretaria general del PP aragonés, Ana Alós: “Nos alegramos mucho de que la señora Alegría acepte el cara a cara con el señor Azcón y acepte la oferta que le hizo esta semana. Y les anuncio vamos a plantear en el Consejo de Administración que se celebre el cara a cara entre los dos candidatos por la especial relevancia de estas elecciones, en la televisión pública aragonesa”.

El problema según Azcón es que tras ese debate y tras las elecciones, la candidata del PSOE se marche como hizo tras las últimas municipales: “El problema no es que acepte un debate, el problema está en que yo creo que la señora Alegría no se va a quedar en Aragón. El problema es que Alegría ha venido forzada por Pedro Sánchez como otros ministros han ido forzados a otros territorios, y la señora Alegría cuando haga los debates o cuando acabe las elecciones se va a volver a ir de Aragón, como se fue del Ayuntamiento de Zaragoza”.

alegria presenta oficialmente su candidatura

Una Pilar Alegría que este fin de semana ha presentado oficialmente su candidatura en su localidad natal, en La Zaida en Zaragoza. “Mi prioridad va a ser siempre Aragón y los intereses de los aragoneses y de las aragonesas. Os lo vuelvo a decir: yo sola ni quiero ni puedo. Os necesito a todos, a todos los hombres, a todas las mujeres que creen que podemos darle un mejor futuro y un mejor presente a nuestra tierra. Porque si vamos juntos, podemos lograrlo” ha asegurado.

Por lo demás, todo apunta a que Alejandro Nolasco repetirá como cabeza de lista de VOX. Tomas Guitarte ya ha sido confirmado como candidato de Teruel Existe y Alberto Izquierdo se presentará por el PAR, mientras que Izquierda Unida, Podemos y Chunta barajan la posibilidad de presentarse en coalición.

Según la coordinadora general de IU en Aragón, Marta Abengochea, “en esta posición que estamos de hablar con todos los actores a la izquierda del PSOE, entendemos que tenemos que hacer un llamamiento a esa responsabilidad que tenemos que tener todas las organizaciones políticas y estar a la altura del momento”. Coaliciones que tienen de plazo para constituirse y registrarse antes del 26 de diciembre.

última DENUNCIA que llega a la junta electoral

Por cierto que la Junta Electoral ha obligado a retirar una publicación de la Delegación del Gobierno en Aragón en sus redes sociales, tras una denuncia del PP. Se trataba de un tuit sobre las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en Aragón publicado el pasado lunes 15 de diciembre, en plena campaña electoral en Extremadura y horas después de que el presidente aragonés, Jorge Azcón, anunciara oficialmente la convocatoria electoral. Mensaje que ha sido eliminado de la red social X.