Juanmi Durán, jugador del At.Baleares: "Sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto porque los fallos penalizan"

El atacante volvía al equipo ante el Poblense y habla de la visita del Reus.  Además, las crónicas balearicas con Pedro Bonet

Juanmi Durán
00:00
Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura5:28 min escucha

