'Jondo' llegará al Teatro Principal de la mano de Eduardo Guerrero y la gran Carmen Linares

El dance flamenco y la jondura aterrizan en el Teatro Principal. Lo hacen revisitando la obra de Federico García Lorca y poniendo sobre sus tablas a los principales personajes de Federico García Lorca. 'Jondo' es una obra bajo la dirección de Eduardo Guerrero y la dirección musical de Pino Losada. Además, cuenta con la colaboración especial de Carmen Linares al cante.

Se representará desde el próximo jueves 1 de febrero y hasta el domingo 4 del mismo mes. Cuatro días en el que la dramaturgia y, sobre todo, la literatura lorquiana, se transformarán en música y en baile, en un trabajo esforzado de sus directores y que nos mostrará en cinco cuadros, con prólogo y epílogo, por diferentes personajes de la obra de Federico García Lorca.

Doña Rosita, Don Perlimplín, Mariana, Adela y el Director nos mostrarán momentos concretos del imaginario de Lorca sobre el escenario. Estos personajes transmiten un sentimiento hondo y jondo de la profundidad de una herida siempre marcada por el desamor.

DE LAS LETRAS A LA DANZA Y LA MÚSICA

Desde COPE Zaragoza hemos podido hablar con el director y el coreógrafo flamenco de dicha obra, Eduardo Guerrero. "Son cinco cuadros que se realizan en esta obra y para nosotros es maravilloso poder interpretar a estos personajes tan lorquianos y que tanto nos han marcado y que han marcado a mucha gente", nos ha explicado.

También ha ahondado en lo que es esta obra: "Es maravilloso poder tener a Doña Carmen Linares con nosotros. Es la forma de cerrar este círculo tan bonito con nosotros. También hay un trabajo importantísimo de Triana Lorite, que es la que enfoca a estos personajes para este espectáculo".

LA VOZ DE 'DOÑA' CARMEN

En COPE Zaragoza también hemos tenido la oportunidad de hablar con Carmen Linares, que recientemente ha recibido el Grammy Latino a la Excelencia Musical. Nos ha contado cuál es su aportación al espectáculo: "Me llamó Eduardo, me explicó el proyecto, nos conocemos, sé que lo que hace es bueno y me parecía que mi intervención podía ser bonita. Hago el cante jondo que es el nexo de unión", ha detallado Carmen Linares.

A 'Doña' Carmen le hemos pedido un último favor preguntándole: ¿Qué es para ella la 'jondura'?: "Para mí es el arte hecho con verdad. 'Jondo' equivale a 'hondo'. Es un poco la pureza y la verdad que llevas dentro. Yo lo interpreto así: la verdad de cada uno y la transmisión". Para comprobar la explicación, la cita está el próximo mes de febrero en el Teatro Principal de Zaragoza.

