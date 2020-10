Interpeñas y el polémico cartel de Uber: "No todo vale para hacer publicidad"

La empresa de reparto de comida Uber Eats rectifica y retira su cartel promocional con motivo de las “no fiestas” del Pilar. En esta campaña publicitaria se podía leer el slogan “Convierte tu casa en Interpeñas con Uber Eats”.

Un mensaje que incita claramente a la celebración de fiestas privadas ante la suspensión del Pilar. Desde Interpeñas se desvinculan de este mensaje. Han intentando ponerse en contacto con Uber pero les ha resultado imposible. "Incita a hacer la fiesta en casa cuando nosotros llevamos mucho tiempo sin celebrar nada. No puedes hacer ninguna fiesta, ni siquiera en tu casa, no podemos bajar la guardia. Además desde Uber Eats nadie se ha puesto en contacto con nosotros", afirma Eva Cerdán, presidenta de Interpeñas, en los micrófonos de COPE.

Desde Uber Eats ya han anunciado que eliminarán este slogan tanto de su web, redes sociales como de toda la cartelería promocional. "No son tiempo para andar enredando, no todo vale para hacer publicidad de una compañía y menos en una multinacional como esta. Se lo tenían que haber pensado un poco antes, no solo por nosotros sino por su propia imagen. Zaragoza pasa a fase 2 para intentar que no haya contagios. Esto es una irresponsabilidad por parte de Uber", asegura Cerdán.

RESIGNACION ENTRE LOS PEÑISTAS

Ante la suspensión de las Fiestas del Pilar, este sábado, cuando debería haberse celebrado el pregón, será un día triste para los peñistas. "Lo vamos a pasar muy mal este sábado. Estamos muy tristes, será horrible para nosotros, pero estamos muy concienciados. Sabemos que no debemos bajar la guardia", admite Eva Cerdán.

Interpeñas ha publicado un vídeo con mensajes de llamamiento a la responsabilidad, además de organizar un concurso de Tik Tok. También han puesto en marcha la campaña de chapas solidarias con el lema 'Zaragoza siempre heroica'.

