El 57% de los jóvenes abusa del uso del móvil

Más del 57% de los jóvenes abusa del uso del móvil. Es una adicción peligrosa que puede generar problemas de socialización y autoestima, pero que también puede afectar a la vista o a la audición. Hoy, 6 de febrero, es el Día Mundial de Internet Segura. Es un día para promover el uso seguro de la tecnología, sobre todo en los jóvenes, buscando educar y crear conciencia de los riesgos que hay en Internet y en las redes sociales. Debemos tener cuidado con las fotos que subimos o los términos que aceptamos. Todo ello crea una huella digital de nosotros mismos y conviene ser cuidadosos.

"Si voy a la playa y voy a pasar calor me llevo sombrilla, agua, protector solar... Si voy a la montaña, me llevo ropa adecuada. Y en cambio con Internet, estamos esperando que todo nos caiga del cielo. Para saber cómo movernos en Internet debemos ser conscientes de que ahí se ha creado un nuevo hábitat. En ese hábitat estamos subiendo fotos, aceptando permisos... Debemos ser conscientes de los riesgos y saber reconocerlos", nos cuenta en COPE, Fernando Andreu, experto en Internet segura.

Se estima que casi el 7% de los escolares ha sufrido ciberacoso, lo que ocasiona importantes daños psicológicos. Una clave esencial es actuar en Internet como lo haríamos en la vida real y no escondernos detrás del anonimato: "Tenemos que tener unas normas de conducta equiparables a nuestra vida real. Internet no legitima, pero invita a los cobardes a hacer este tipo de acciones. Igual que si vemos a 4 personas quemando contenedores no nos uniríamos a ellos, en Internet debemos actuar de la misma forma. No tenemos que encubrirnos en el anonimato y en pensar en que nadie nos ve. Debemos actuar de forma respetuosa y con términos de conducta equiparables a la vida real".

Y si tenemos algún problema, no dudemos en pedir ayuda. "No sabemos cómo movernos en Internet y de repente empezamos a recibir emails, llamadas, hay unos señores en cualquier parte del mundo que tienen nuestros datos... Si nosotros no sabemos, hay que pedir ayuda. Hay profesionales de la seguridad, la ciberseguridad, INCIBE, la Agencia Española de Protección de Datos... pero debemos pedir ayuda", afirma Andreu en COPE.

Los principales peligros relacionados con Internet y redes sociales pasan por la manipulación de imágenes, el intercambio de fotos de contenido intimo que puede derivar en chantajes o el llamado “gruming” que es cuando un adulto se hace pasar por menor de edad para conseguir imágenes de contenido pedófilo.

Síguenos también en X y Facebook