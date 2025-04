¿Por qué es gratis entrar este domingo a la exposición de Goya de La Aljafería y a los museos municipales de Zaragoza?

Si no has tenido todavía la oportunidad de verla, te recomendamos que no te pierdas la exposición 'Goya, del Museo al Palacio' que acoge el Palacio de la Aljafería y que permanecerá abierta hasta que concluyan las obras de reforma en el Museo de Zaragoza de la plaza de los Sitios. La muestra exhibe 62 obras de arte del genial artista aragonés y permite conocer su evolución estilística, temática, técnica y personal.

Un exposición ubicada en siete salas del área monumental de La Aljafería, constituye una oportunidad única de explorar la obra de Goya y admirar al mismo tiempo un edificio de gran trascendencia cultural e histórica. Exposición que puedes visitar gratis este domingo 6 de abril y mañana lunes por la tarde.

Palacio de La Aljafería Goya permanecerá en La Aljafería hasta que finalicen las obras en el Museo de Zaragoza.

Estos días corresponden al primer domingo y lunes de cada mes y son extensibles también al resto de los meses del año. Basta con seleccionar las entradas en la web de La Aljafería en el apartado de visitas guiadas y días gratuitos.

LO MISMO OCURRE EN LOS MUSEOS MUNICIPALES

Además del Palacio de la Aljafería, prácticamente la totalidad de los museos de Zaragoza abren gratis este domingo por ser el primer domingo del mes. Eso sí, hay algunas bajas pues el museo Pablo Gargallo se encuentra cerrado por obras durante, al menos, seis meses más.

Los museos municipales a los que se podrá acceder de manera gratuita son los que componen la ruta de Caesaraugusta: El museo del Foro, el del Puerto Fluvial, el de las Termas Públicas y el del Teatro Romano. Todos ellos abrirán sus puertas este domingo de 10.00 a 14.30.

También La Lonja de Zaragoza abrirá hoy sus puertas gratis. Allí puedes ver la exposición de arte contemporáneo 'Cómo construimos la colección Bassat'. Además este domingo también tienes acceso gratuito al Museo del Fuego de la capital aragonesa.