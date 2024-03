¿Fumar o no fumar en las terrazas? ¡La hostelería aragonesa lo tiene claro!

¿Fumar o no fumar en las terrazas? Es el debate que está ya causando polémica en el mundo de la hostelería ante la nueva Ley Antitabaco que quiere impulsar el Ministerio de Sanidad.

Los hosteleros zaragozanos no están nada contentos. Afirman que les haría perder una masa importante de clientes. La consideran por tanto, una medida desproporcionada e intolerante. "Va a ver un perjuicio claro. Nos enfrenta a nuestros clientes y nos restringe una masa clara de clientes. El Ministerio está buscando soluciones donde no hay ningún problema. Por lo general, no hay ningún problema entre los clientes que fuman y los que no cuando ambos están en las terrazas de los bares. Es una medida desproporcionada solo digna de personas que militan en la intolerancia y son unos talibanes antitabaco", afirma en COPE el presidente de Hosteleria de España, el zaragozano Jose Luis Yzuel.

Tras la pandemia solo en Zaragoza creciendo en un 30% los bares con terraza. Asi que esta medida afectaría a un buen número de negocios. "Esto lo impulsan los mismos, las autoridades sanitarias, que aún no han logrado que se deje de fumar en las puertas de los hospitales. Así que es difícil de entender que quieran aplicar esta medida ante un probema que nosotros tenemos constatado que no existe", dice Yzuel.

ESPAÑA, EL PAÍS MÁS ESTRICTO DE EUROPA CON EL TABACO

Esta ley convertiría a España en uno de los países más restrictivos de Europa ante el tabaquismo. Y es que actualmente solo Suecia prohibe fumar en las terrazas. Pero claro, allí ni el sol ni las temperaturas son las que tenemos en España. Algo que perjudicaría no solo a las costumbres de muchos españoles sino también a los turistas que llegan a nuestro país: "Nos empeora como destino turístico. Van a venir los turistas y resulta que en el país de toda Europa donde más se usan las terrazas de los bares, no van a pode fumar cuando todo el mundo, en todos los países, tiene el hábito de poder fumar al aire libre en una mesa".

Tras la pandemia, muchos bares y restaurantes zaragozanos optaron por habilitar mesas de terraza. En ellas encuentran una fuente de ingresos importante sobre todo cuando llega el buen tiempo, aunque hay muchos negocios que tienen sus terrazas llenas todo el año gracias a los fumadores. Pablo Cano, responsable del Rock & Blues, afirma que los problemas entre clientes fumadores y no fumadores en su terraza son mínimos. Y recuerda, Aragón fue una de las pocas comunidades que prohibió fumar en terrazas durante la pandemia y el resultado no fue nada bueno.

"El hostelero no tiene que ser el que discuta con el cliente si tiene que fumar o no fumar. En Aragón se hizo durante la pandemia. Yo se lo recordaba a mis clientes pero no nos íbamos a poner a pelearnos con ningún cliente", nos cuenta Cano.

La Ley Antitabaco contempla también la subida del precio del tabaco y ampliar los espacios libres de humo a zonas como, por ejemplo, las marquesinas de los autobuses o el interior de los coches particulares cuando se viaje con menores de edad.